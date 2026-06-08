我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真的只賣藝？ AI催生「極客伴遊」時薪如一般人月收入

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2奈米和HBM訂單暴增 三星晶圓代工部門最快Q3獲利翻紅

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於2奈米和HBM訂單暴增，三星代工部門可望最快今年第3季轉虧為盈。 （路透）
由於2奈米和HBM訂單暴增，三星代工部門可望最快今年第3季轉虧為盈。 （路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三星晶圓代工因良率改善與大單效應，最快今年第三季轉虧為盈。
  • 重點二：2奈米GAA良率傳逾六成，已足以支撐初期量產並吸引新客戶。
  • 重點三：特斯拉、輝達等訂單增加，HBM4基礎裸晶也傳出產能已售罄。

拜生產良率改善和大型訂單效應所賜，三星晶圓代工部門原本預計今年底到明年才會轉虧為盈，如今最快可望在今年第3季轉虧為盈。

朝鮮日報英文版引述業界消息報導，晶圓代工部門有望提前轉盈，將是2022年虧損上兆韓元以來首次獲利。觀察人士表示，晶圓代工部門長期被視為三星半導體事業的阿基里斯腱，比預期更早走上結構改善之途。

首先，三星的先進製程表現比預期好。三星2奈米GAA製程良率據傳第1季已達到逾60%。雖然仍低於普遍認為的量產門檻70%，但業界表示，這已足以進行初期量產和招攬新客戶。三星在4月的第1季財報會上表示，「先進製程產線利用率已達到頂峰水準」。雖然需求季節性疲軟，但營收年增幅據傳達到雙位數。

該部門去年以來持續爭取到新客戶，預料將在今年下半年轉化為實際營收。去年7月，三星與特斯拉簽署了價值2.28兆韓元（14.9億美元）的自駕晶片長期供應合約，並計劃下半年開始在美國德州泰勒廠量產AI5和AI6晶片。輝達執行長黃仁勳在3月GTC 2026大會發表的AI推論專門晶片「Grok 3」，也證實將由三星代工。

三星的代工訂單快速成長。三星預期，今年的2奈米相關訂單將年增逾130%。除了特斯拉和輝達外，該公司也與蘋果和任天堂等科技大廠擴大合作。也有報導指出，三星第六代HBM（HBM4）基礎裸晶的產量已售罄。

隨著泰勒廠量產起飛，三星代工部門的固定成本結構預料將很快轉變，將改善支出狀況。泰勒廠花費370億美元投資，龐大的建造支出加深代工部門的虧損。知情人士表示，「下半年進入全面量產，折舊可望稀釋固定成本，大幅改善盈虧結構」。

此外，由於AI加速器需求激增，台積電的先進製程產線滿載，這對三星而言也是一大利多。有些IC設計公司正積極考慮把三星當做替代方案，也有傳言指出，超微（AMD）正考慮部分下一代繪圖處理器（GPU）採取雙代工策略。

精華 FAQ

  • 主因是2奈米GAA良率改善、先進製程產線利用率提升，以及特斯拉、輝達等大型訂單逐步轉為實際營收，讓原本預估年底到明年的轉盈時點大幅提前。

  • 市場傳出三星2奈米GAA良率已在第一季升至逾六成，雖仍未達量產門檻七成，但已足以進行初期量產，並作為爭取新客戶與擴大接單的基礎。

  • 三星已拿下特斯拉自駕晶片長約，並傳出輝達、蘋果、任天堂等合作擴大，HBM4基礎裸晶也售罄；加上泰勒廠量產後固定成本攤提，盈利結構將改善。

三星

上一則

晶片股勁揚5.6%率美股收復部分失地 英特爾飆逾11%

延伸閱讀

三星搶AI記憶體先機 率先向客戶送樣HBM4E

三星搶AI記憶體先機 率先向客戶送樣HBM4E
三星工會73.7%贊成通過薪酬協議 全球晶片供應鏈驚險避開大亂

三星工會73.7%贊成通過薪酬協議 全球晶片供應鏈驚險避開大亂
三星晶片主管與黃仁勳會面 討論次世代晶圓代工合作

三星晶片主管與黃仁勳會面 討論次世代晶圓代工合作
三星工會內訌 晶片員工拿5億韓元獎金 消費部門喊不公平力阻協議投票

三星工會內訌 晶片員工拿5億韓元獎金 消費部門喊不公平力阻協議投票

熱門新聞

台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

2026-06-05 05:01
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

2026-06-05 22:48
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台掀起「仁來瘋」，民眾要求簽名的無禮舉動，讓向來親民的黃仁勳罕見變臉，影片曝光引發熱議。圖／smallbighead_tw授權

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

2026-06-04 18:26
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長具光謨（左二）、Naver會長李海珍（左）5日聚餐，被稱為「韓版兆元宴」。路透

黃仁勳「韓版兆元宴」餐廳由女兒挑選 店名藏玄機

2026-06-05 08:39
長江存儲（YMTC）商標。路透

長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

2026-06-03 11:20

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」
點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人