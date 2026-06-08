2奈米和HBM訂單暴增 三星晶圓代工部門最快Q3獲利翻紅

由於2奈米和HBM訂單暴增，三星代工部門可望最快今年第3季轉虧為盈。 （路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 三星晶圓代工因良率改善與大單效應，最快今年第三季轉虧為盈。

三星晶圓代工因良率改善與大單效應，最快今年第三季轉虧為盈。 重點二： 2奈米GAA良率傳逾六成，已足以支撐初期量產並吸引新客戶。

2奈米GAA良率傳逾六成，已足以支撐初期量產並吸引新客戶。 重點三：特斯拉、輝達等訂單增加，HBM4基礎裸晶也傳出產能已售罄。

拜生產良率改善和大型訂單效應所賜，三星 晶圓代工部門原本預計今年底到明年才會轉虧為盈，如今最快可望在今年第3季轉虧為盈。

朝鮮日報英文版引述業界消息報導，晶圓代工部門有望提前轉盈，將是2022年虧損上兆韓元以來首次獲利。觀察人士表示，晶圓代工部門長期被視為三星半導體事業的阿基里斯腱，比預期更早走上結構改善之途。

首先，三星的先進製程表現比預期好。三星2奈米GAA製程良率據傳第1季已達到逾60%。雖然仍低於普遍認為的量產門檻70%，但業界表示，這已足以進行初期量產和招攬新客戶。三星在4月的第1季財報會上表示，「先進製程產線利用率已達到頂峰水準」。雖然需求季節性疲軟，但營收年增幅據傳達到雙位數。

該部門去年以來持續爭取到新客戶，預料將在今年下半年轉化為實際營收。去年7月，三星與特斯拉簽署了價值2.28兆韓元（14.9億美元）的自駕晶片長期供應合約，並計劃下半年開始在美國德州泰勒廠量產AI5和AI6晶片。輝達執行長黃仁勳在3月GTC 2026大會發表的AI推論專門晶片「Grok 3」，也證實將由三星代工。

三星的代工訂單快速成長。三星預期，今年的2奈米相關訂單將年增逾130%。除了特斯拉和輝達外，該公司也與蘋果和任天堂等科技大廠擴大合作。也有報導指出，三星第六代HBM（HBM4）基礎裸晶的產量已售罄。

隨著泰勒廠量產起飛，三星代工部門的固定成本結構預料將很快轉變，將改善支出狀況。泰勒廠花費370億美元投資，龐大的建造支出加深代工部門的虧損。知情人士表示，「下半年進入全面量產，折舊可望稀釋固定成本，大幅改善盈虧結構」。

此外，由於AI加速器需求激增，台積電的先進製程產線滿載，這對三星而言也是一大利多。有些IC設計公司正積極考慮把三星當做替代方案，也有傳言指出，超微（AMD）正考慮部分下一代繪圖處理器（GPU）採取雙代工策略。