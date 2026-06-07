我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前「60分鐘」老將沛里 落淚怒批CBS總編輯「謀殺」員工

茲韋列夫法網封王 4闖大滿貫決賽終高舉金盃

IATA預測：航空業2026年載客量增、獲利減半

中央社／里約熱內盧7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：IATA預測今年全球航空載客量將增至51億人次，年增2.4%。
  • 重點二：儘管燃油價格高漲，旅遊需求仍維持成長，航空業未陷入危機。
  • 重點三：航空業今年獲利估230億美元，僅為去年一半，利潤率明顯下滑。

根據今天公布的產業預測，航空公司預計今年載客數將會增加，但利潤僅為去年的一半。燃油價格高漲似乎並未完全抑制旅遊需求。

法新社報導，國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）預估，其370家會員航空公司今年載客量將達51億人次，年增2.4%。IATA會員航空公司占全球航空運輸總量85%，去年推估載客量為49億8000萬人次。2023年載客量就已突破40億大關。

記者要IATA理事長華爾希（Willie Walsh）比較2020年至2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與中東戰爭對航空業的影響，他表示：「我不認為這是一場危機。」

他說：「你正在關注一個預測將會成長的產業。排除中東的影響，我們基本成長率將達到3.5%。」

然而，此一成長伴隨的獲利僅為去年的一半，預期中東地區航空公司將出現虧損。

華爾希在聲明中指出：「與中東戰爭有關的干擾及燃油成本上升已經讓航空業前景轉趨惡化。」

他說：「獲利將從2025年的450億美元縮減至今年的230億美元，利潤率也將從4.2%降至2.0%。」這指的是淨利潤率。

根據IATA計算，每位乘客預估淨利潤為4.5美元，僅為去年的一半。

華爾希在聲明中指出：「在這種情況下，這數字反映出產業韌性。但這在大部分世界盃足球賽場館連一個熱狗都買不到，如果其他成本或稅收開始上漲，這幾乎沒有留下多少緩衝空間。」

精華 FAQ

  • IATA預估其370家會員航空公司今年載客量將達51億人次，較去年成長2.4%。會員航空公司約占全球航空運輸總量85%，顯示整體市場需求仍在擴張。

  • 因為雖然載客量增加，但中東戰事引發的干擾與燃油成本上升，壓縮了獲利空間。IATA估今年淨利僅230億美元，較2025年的450億美元大幅減少。

  • IATA指出每位乘客的淨利潤預估只有4.5美元，約為去年的一半。華爾希認為這反映產業仍具韌性，但若其他成本或稅負上升，緩衝空間將非常有限。

疫情 油價

上一則

日中關係惡化 中國2至4月對日出口鎢金屬清零

延伸閱讀

飛機燃油太貴美航暫停六條暑期路線 洛杉磯影響大

飛機燃油太貴美航暫停六條暑期路線 洛杉磯影響大
中國國內航線燃油附加費6月5日起下調

中國國內航線燃油附加費6月5日起下調
聯邦限飛、美伊戰爭 芝城暑期機票價格已飆漲2成

聯邦限飛、美伊戰爭 芝城暑期機票價格已飆漲2成
寧可排30分鐘也要省錢…好市多加油站擠爆 每加侖省30分

寧可排30分鐘也要省錢…好市多加油站擠爆 每加侖省30分

熱門新聞

記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

2026-06-05 05:01
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

2026-06-05 22:48
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台掀起「仁來瘋」，民眾要求簽名的無禮舉動，讓向來親民的黃仁勳罕見變臉，影片曝光引發熱議。圖／smallbighead_tw授權

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

2026-06-04 18:26
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長具光謨（左二）、Naver會長李海珍（左）5日聚餐，被稱為「韓版兆元宴」。路透

黃仁勳「韓版兆元宴」餐廳由女兒挑選 店名藏玄機

2026-06-05 08:39
長江存儲（YMTC）商標。路透

長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

2026-06-03 11:20
美國5月就業數據超乎預期，強化聯準會（Fed）升息預期，拖累美股大跌。（路透）

股市大跌是錯殺？專家揭美就業數據背後真相「效應不會持久」

2026-06-06 07:10

超人氣

更多 >
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」
槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝
布裘17歲小兒子泰拳初登場 重現老爹當年「鬥陣俱樂部」神采

布裘17歲小兒子泰拳初登場 重現老爹當年「鬥陣俱樂部」神采
北卡華人自建雨水回收系統 「環保又省水」種菜做法曝光

北卡華人自建雨水回收系統 「環保又省水」種菜做法曝光