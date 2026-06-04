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美股超級IPO來勢洶洶 韓半導體漲勢恐消風？

編譯陳苓／綜合外電
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paceX、OpenAI、Anthropic將在美國股市掛牌，外界擔心狂飆的南韓...
paceX、OpenAI、Anthropic將在美國股市掛牌，外界擔心狂飆的南韓晶片股，可能會出現獲利了結賣壓。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SpaceX、OpenAI與Anthropic傳出將在美國掛牌，恐引發資金從韓股轉向美國新IPO。
  • 重點二：韓國Kospi今年暴漲105%，三星電子與SK海力士漲幅更領先全球科技股。
  • 重點三：專家認為若獲利了結擴大，韓國記憶體股與新興市場權重都可能面臨第二波賣壓。

SpaceX、OpenAI、Anthropic將在美國股市掛牌，外界擔心一路狂飆的南韓晶片股，可能會出現獲利了結賣壓，主因投資人從韓股提款，投入美國新上市公司。

SpaceX、OpenAI、Anthropic估計共將在美國籌資約2,000億美元，新增合併市值達4兆美元。這類超大型的股票首次公開發行（IPO），可能會促使投資人重新衡量估值，並引發資金輪動，對韓股的影響或許尤為顯著。

南韓Kospi指數今年迄今暴衝105%，漲幅遠勝史坦普500的10.35%。而Kospi的兩大領漲個股三星電子和SK海力士，今年來股價分別急拉193%、253%，升幅傲視全球其他科技大廠。有鑑於此，近期內若有資產組合再平衡，這兩檔最可能受創。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）全球總經策略師Tianchen Peng說，散戶獲利出場，資金轉往備受矚目的IPO，三星電子和SK海力士特別易受影響。SpaceX掛牌預料有龐大的投資需求，資金來源可能是今年大贏家，南韓記憶體廠商位居贏家榜單之冠。而且散戶之外，法人也可能減持韓國記憶體，來申購IPO。

由於三星、SK海力士、台積電，占MSCI新興市場指數權重的28%以上，新興市場資產形同是半導體交易概念股。Peng表示：「倘若獲利了結情況比預期嚴重，配置者減碼新興市場部位，會導致這些股票權重降低，恐釀成第二波拋售潮。」

儘管如此，東國大學經濟教授李俊瑞強調：「投資人也許會把部分資金投向引人注目的IPO，但我們認為這是暫時現象，並非半導體類股的基本面變化。」

精華 FAQ

  • 主因是SpaceX、OpenAI與Anthropic等超大型IPO將吸走資金，投資人可能從今年大漲的韓股獲利出場，轉而申購美國新上市公司，尤其對三星電子與SK海力士不利。

  • 最可能受創的是三星電子與SK海力士，因兩檔今年股價分別大漲193%與253%，成為韓股領漲核心；若投資人進行資產再平衡，這兩檔可能首當其衝。

  • Oxford Economics認為短期內可能出現散戶與法人減持韓國記憶體股，導致賣壓升高；但東國大學教授則指出，這較像暫時性的資金移轉，並非半導體基本面轉弱。

美股 OpenAI 南韓

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