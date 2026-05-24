我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家

南加化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難

油價回落至2周來新低 全球供應何時恢復？國際能源總署說話了

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
5月6日阿聯富查伊哈港口石油工業區。（路透）
5月6日阿聯富查伊哈港口石油工業區。（路透）

路透報導，美國與伊朗逐步接近達成協議，國際油價跌至兩周低點。不過，即使荷莫茲海峽很快重開，航運恢復速度仍取決於和平協議是否穩定、航運業者對安全的信心，以及掃雷進度等變數。白宮經濟顧問哈塞特24日預估，全球煉油廠約1至2個月內可恢復原油供應；但國際能源總署認為，穩定出口至少仍需2至3個月。

截至台灣時間25日6時34分，全球標準的布倫特原油跌到每桶98.83美元，較前一交易日下跌4.71美元、跌幅4.55%；美國西德州中級原油則跌到每桶92.03美元，下跌4.57美元、跌幅4.73%。兩種原油價格在盤中都跌到5月7日以來最低點。

美國總統川普23日透露，華府與伊朗對和平協議已大致談妥，且荷莫茲海峽將重新開放。不過，雙方在一些棘手議題上仍有分歧，川普24日也表示，已指示代表在達成協議進程上不要操之過急。

MST Marquee分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）表示，和平協議與荷莫茲海峽局勢仍存在諸多變數與風險，「但現在隧道盡頭出現一些曙光，有望緩解短期油價壓力」。

白宮經濟顧問哈塞特24日受訪CBS節目稱，一旦海峽開放，油輪恢復通行，鄰近海峽的印度、巴基斯坦可望很快取得原油並投入煉製；新加坡等地供應也會迅速改善。距離較遠的紐西蘭則需更長時間，但白宮預期，全球煉油廠約1至2個月內可取得所需原油。

紐約時報報導，目前約1500至2000艘船因衝突受困波斯灣，業者是否願意恢復通行，仍取決於和平協議能否維持、油輪通行是否安全。

還有另個變數是掃雷。國際能源總署（IEA）5月一份報告指出，美國等海軍強國調動掃雷艦與設備就需數周；爆炸物清除前，船隻恐須護航，導致延誤與成本增加。

IEA估計，穩定出口至少需2至3個月。

油價 荷莫茲海峽 伊朗

上一則

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

延伸閱讀

油輪繞遠路 仍難補全球原油缺口 布蘭特油價短期上看120美元

油輪繞遠路 仍難補全球原油缺口 布蘭特油價短期上看120美元
美伊談判膠著油價3連漲 近80國祭出緊急措施

美伊談判膠著油價3連漲 近80國祭出緊急措施
荷莫茲海峽開了？伊朗放行33艘商船通過 但川普說會持續封鎖伊朗船

荷莫茲海峽開了？伊朗放行33艘商船通過 但川普說會持續封鎖伊朗船
川普一句話刺激油價上漲：美不需要荷莫茲開放、中國更依賴這條航道

川普一句話刺激油價上漲：美不需要荷莫茲開放、中國更依賴這條航道

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27
Nvidia執行長黃仁勳。（路透）

黃仁勳豪砸900億元「綁樁」銀彈攻勢加深Nvidia AI護城河

2026-05-20 03:50

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」

封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」