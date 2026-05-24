油價大跌5% 但美長債殖利率料維持高檔 美伊協議也難扭轉

美國與伊朗 接近達成停火及重啟荷莫茲海峽 通行的協議，帶動國際油價周一（25日）重挫。然而，即便中東戰事降溫、油價壓力緩解，美國長天期公債殖利率恐怕仍將維持高檔。這反映出市場的擔憂已超越短期地緣衝突：美國財政赤字持續惡化、AI投資熱潮推升資金需求，以及聯準會 可能維持高利率的預期，正持續推升長天期借貸成本。

多位美國資深官員透露，美伊雙方正就關鍵議題進行最後協商，最終批准仍需數日。美國總統川普強調，他不會「倉促」簽署協議，且華府將持續封鎖海峽，直到協議正式完成。

伊朗塔斯尼姆通訊社表示，因美方阻撓解凍伊朗海外資產等關鍵條款，草案仍有破局可能。此外，協議未明確禁止伊朗濃縮鈾，也未處理飛彈庫存問題，可能引發共和黨鷹派不滿。以色列總理內唐亞胡重申，任何最終協議都必須消除伊朗核武威脅。

受談判進展激勵，國際基準布蘭特原油價格一度大跌5.2%，至每桶98.12美元；西德州原油跌至每桶92美元附近。

但債市未因油價回落而完全解除警戒。

彭博分析指出，近期推升美國長天期殖利率的主因，已從通膨預期轉向「實質殖利率」攀升，也就是扣除通膨後的真實借貸成本正在上升，顯示即使油價回落，市場要求的長期資金報酬率仍未下降。

巴克萊美國通膨策略主管希爾表示，殖利率居高不下，反映公共債務、AI投資熱潮與中性利率上升等因素。他指出，市場並未單純將殖利率上升視為通膨問題。

分析人士認為，AI熱潮雖可能長期提升生產力，但短期內，大型科技公司大量建置資料中心、搶購半導體並發行公司債，反而正在推升資金需求與借貸成本。

ING美洲研究主管賈維說，即便荷莫茲海峽重新開放、通膨預期降溫，實質殖利率仍可能維持高檔，美債殖利率「不會像市場預期那樣大幅走低」。

市場原本押注Fed今年將降息，如今部分交易員已開始預期可能重新升息。摩根大通執行長戴蒙上周也警告，美國政府借貸規模龐大，加上市場對美債需求轉弱，未來利率可能進一步走高。

Muriel Siebert投資長Mark Malek總結：「債券市場不是在反映對單一消息，而是重新定價一個結構性問題。這無法靠一紙新聞稿或短暫外交降溫解決。」