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野村擬在美推首檔主動式台股ETF 海外機構怕低配台股跑輸大盤

編譯季晶晶／綜合外電
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野村傳計畫今年在美國推出首檔主動式台股ETF，瞄準海外機構資金對台股配置需求。示...
野村傳計畫今年在美國推出首檔主動式台股ETF，瞄準海外機構資金對台股配置需求。示意圖。（路透）

有鑒於美國機構投資人對台股展現高度興趣，兩位消息人士周五透露，日本野村資產管理預計今年在美國發行首檔主動式台股ETF（指數股票型基金）。

受限於美國禁止發行ETF連結基金的規定，野村資產管理將透過其併購的麥格理資產管理美國業務團隊，發行一檔全新的主動式台股ETF，由台灣野村投信擔任投資顧問。

一位消息人士說：「台股吸引力太強了，海外退休金、機構法人不能沒有台股。」他並表示，已有數家海外客戶反映，因低配台股而無法跑贏指數。目前美國僅有三檔被動式台股ETF掛牌交易，因此市場對績效更佳的主動式ETF存有需求。

另一位消息人士則指出，美國是以法人為主的資本市場。在客戶需求帶動下，野村正積極調動集團資源，希望今年能在美國推出首檔主動式台股ETF。但因牽涉到多家合作對象，目前尚無法說明細節與進程。

針對擔任美國首檔主動式台股ETF投資顧問的消息，野村投信表示不便回應。台灣證交所總經理李愛玲則表示，按照美國現行規定，確實禁止發行ETF連結基金，因此無法比照台日互掛模式進行合作。

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