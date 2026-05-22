我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴教育圈、逼美總部出手

韓股上演「台式牛市」 散戶攜手ETF成撐盤主力

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
分析師表示，韓股近來的漲勢型態日益類似台股過去的情況，儼然就像「台式牛市」。（歐...
分析師表示，韓股近來的漲勢型態日益類似台股過去的情況，儼然就像「台式牛市」。（歐新社）

分析師表示，韓股近來的漲勢型態，日益類似台股過去的情況，三星電子與SK海力士（SK hynix）等晶片具備個股吸引散戶與指數型基金（ETF）資金買進，即便外資持續賣超，散戶大軍依然扮演撐盤要角，ETF領域也快速擴張，儼然就像「台式牛市」。

朝鮮日報英文版網站報導，南韓Daol投資證券公司22日發布一份報告，名為「KOSPI上半年供需確認：與台灣市場各階段相比」，指稱韓股漲勢的結構類似於台股在1980-1990年代的牛市，韓股今年漲勢的驅動因素包括人工智慧（AI）產業擴張帶動的半導體周期改善、市值集中於三星電子和SK海力士，以及散戶與ETF流入的資金增加。

報告指出，半導體類股對韓股的影響力已遠甚以往，Kospi指數的半導體類股市值占比已提高到逾50%，這波漲勢實質是由三星電子和SK海力士引領，今年來的一大部分漲幅來自這兩檔股票，映照了台積電過去驅動大盤上漲的情況。台灣在半導體產業壯大之際，台積電在台灣加權指數的權重迅速提高，拉長了牛市。

分析師指出，韓股的供需結構也和台股相仿：外資今年來大幅賣超韓股，但散戶和ETF資金填補缺口，撐住大盤，南韓散戶投資人淨買入的股票和ETF正迅速增加，韓股ETF的管理資產也快速累積，今年已超越215兆韓元，衣襟持續流入槓桿與半導體ETF，散戶日益以ETF、而非個股參與市場。

台股在ETF市場擴張後，也是由散戶資金推升市場。報告指出，台股ETF市場在2018年後快速擴張，2020年來，流入ETF的資金已暴增，尤其是半導體與高股息ETF。

Daol投資證券公司指出，若三星電子與SK海力士獲利繼續成長、及ETF市場繼續擴大，韓股有望進一步上攻。報告以台股為例指出，若晶片類股的獲利成長與本益比提高同時發生，Kospi指數甚至可望觸及10,000點。該指數22日盤中小漲0.6%，報7,860.73點，距離10,000點還有27%的空間。

報告也提醒，由於韓股漲勢高度集中於晶片股，市場震盪可能加劇。

台股 南韓 三星

上一則

台灣AI熱成亞幣貶值推手？干預效果短暫 外匯存底恐不夠燒

下一則

AI題材擴散 聯發科三星漲幅近150%遠超台積電

延伸閱讀

台韓市場波動率與股價同飆 投資人看好AI硬體供應鏈續揚

台韓市場波動率與股價同飆 投資人看好AI硬體供應鏈續揚
高盛：AI記憶體超級周期被低估 再升韓股Kospi目標價至9,000點

高盛：AI記憶體超級周期被低估 再升韓股Kospi目標價至9,000點
韓股重挫5%觸發熔斷 亞股美期指翻黑 全球債市走弱憂通膨令人不安

韓股重挫5%觸發熔斷 亞股美期指翻黑 全球債市走弱憂通膨令人不安
南韓官員說AI產業賺爆應發「全民紅利」 韓股急殺後忙澄清

南韓官員說AI產業賺爆應發「全民紅利」 韓股急殺後忙澄清

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
看好輝達股價前景的人，認為有機會再漲50%。(路透)

Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

2026-05-16 11:06
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27
高盛說，投資人近期以AI進行防禦型交易。 （路透）

高盛：AI不僅不是泡沫 還變成防禦交易 下一波押這題材

2026-05-18 07:10

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場