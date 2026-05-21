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韓媒爆協商內幕 三星電子工會用台積電績效獎金比率逼資方妥協

記者雷光涵 ／即時報導
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三星電子罷工危機，在罷工原定生效前1小時達成初步協議。圖為4月23日工會成員在南...
三星電子罷工危機，在罷工原定生效前1小時達成初步協議。圖為4月23日工會成員在南韓平澤三星電子半導體廠前抗議。(路透)

三星電子罷工危機，在罷工原定生效前1小時達成初步協議，資方同意取消獎金上限，設備解決方案 （半導體 ）部門員工另設特別績效獎金制度，推估今年最高可望突破6億韓元 （約39.7萬美元）。韓媒報導，工會在協商過程中以台積電績效獎金總額占營業利益的比率10%為談判籌碼之一。

韓國經濟日報報導，三星電子工會在協商期間，曾提及台灣台積電等競爭對手的獎金制度。不過，工會沒有提及台積電每年是依董事會的判斷，決定績效獎金總額。相較之下，三星電子透過勞資協商，要把績效獎金計算結構「制度化」。外界評估，眼前的罷工落幕，但績效獎金固定成本化後續造成的衝擊，不容小覷。

韓經指出，台積電董事會今年2月批准員工事業績效獎金與利潤分配總額新台幣2061億4592萬元，若以7.8萬名員工簡單計算，平均每人約新台幣264萬元(約8.3萬美元)。換算成韓元，約為1億韓元左右。換算占營業利益的比率約在10%上下。

三星電子工會在協商期間提到台積電案例，正是因為這項比率。工會提出的邏輯是，「全球競爭對手也會把營業利益10%以上用於員工報酬」。SK海力士2021年透過勞資協議，將超額利潤分配金（PS）財源固定為營業利益的10%，去年又同意廢除PS上限，也成為三星電子工會提出要求的依據。

韓經指出，但台積電的獎金不是把營業利益的一定比例釘死作為績效獎金財源。台積電每年由董事會綜合考量業績、現金流、投資計畫、回饋股東等因素後，決定總額。三星電子工會的要求，與台積電制度本質並不相同。

雖然避免全面罷工，但績效獎金制度的爭議沒有結束。三星電子內部對各事業部績效獎金差距、以庫藏股支付的方式，以及出售限制條件等問題，仍有不同意見。內部也傳出不滿，認為這項制度對記憶體事業部有利，對非記憶體與支援組織相對不利。企業界則擔憂，這次協商結果影響可能在其他大企業引發「薪酬骨牌效應」。

三星 台積電 罷工

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