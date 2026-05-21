我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉打假球 中國足協：17人終身禁止從事足球相關活動

林志玲閃電辭台灣文策院董事 「不願模糊初衷」

三星逃過罷工 估晶片部門每人發34萬美元獎金

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星勞資雙方在21日罷工前最後一刻達成協議，根據協議條件，三星今年將發給晶片部門...
三星勞資雙方在21日罷工前最後一刻達成協議，根據協議條件，三星今年將發給晶片部門員工平均每人5.13億韓元（34萬美元）獎金。 （路透）

三星高層與工會在最後一刻達成協議，避免了原訂今（21）日要發動的大罷工。彭博資訊根據勞資談判結果推估，三星今年將平均發給每名晶片部門員工5.13億韓元獎金，相當於34萬美元。

彭博根據協議條件和三星今年的預期利潤計算，三星今年將撥出約40兆韓元（266億美元），給晶片部門員工做為獎金。三星半導體部門員工總數為7.8萬人，雖然每人可領到的獎金水準各有高低，但平均每人可得5.13億韓元。

韓聯社等其他媒體的計算則估計，記憶體部門員工每人可能得到約6億韓元獎金。三星並未揭露個別半導體部門的確切員工人數。

根據三星勞資雙方達成的暫時協議，三星同意提撥10.5%的獲利做為獎金，以股票形式發放，並再撥1.5%獲利做為現金獎勵。這套獎金方案仍需工會成員批准，但只要獲利目標都有達成，這套方案將可沿用十年。分析師估計，三星今年的營業利潤將暴增七倍至約333兆韓元。

今年度的獎金預計將在明年初發放，三星員工可立即出售其中三分之一的股票獎勵，其餘三分之二則有兩年禁止出售的閉鎖期。

三星 罷工

上一則

AI壓低物價？分析師：AI已開始推升通膨 手機、筆電也終會漲價

下一則

受伊朗戰爭影響 亞洲3國匯債市 陷「極度看空」情境

延伸閱讀

三星勞資協議績效獎金曝光 這部門人均35萬元

三星勞資協議績效獎金曝光 這部門人均35萬元
三星11日進行罷工前最終談判 雙方這1點最喬不攏

三星11日進行罷工前最終談判 雙方這1點最喬不攏
新聞分析／三星大罷工癥結：AI獲利暴增 獎金怎麼分

新聞分析／三星大罷工癥結：AI獲利暴增 獎金怎麼分
三星勞資談判破局 工會下周四恐發動5萬人大罷工

三星勞資談判破局 工會下周四恐發動5萬人大罷工

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
看好輝達股價前景的人，認為有機會再漲50%。(路透)

Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

2026-05-16 11:06
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27
高盛說，投資人近期以AI進行防禦型交易。 （路透）

高盛：AI不僅不是泡沫 還變成防禦交易 下一波押這題材

2026-05-18 07:10

超人氣

更多 >
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元
中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務
黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」