我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國調降今年全球經濟成長預測 估降至2020年來最慢

美以炸伊朗原想複製委內瑞拉模式 川普屬意「他」接管政權

油輪繞遠路 仍難補全球原油缺口 布蘭特油價短期上看120美元

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
花旗集團表示，預估布蘭特原油價格短期內將上漲至每桶120美元。（歐新社）
花旗集團表示，預估布蘭特原油價格短期內將上漲至每桶120美元。（歐新社）

國際油價短期內可望進一步走高。花旗集團警告，市場低估了荷莫茲海峽供應長期中斷，以及更廣泛尾部風險的影響，預估布蘭特原油價格短期內將升至每桶120美元。

花旗進一步警告，在供應中斷惡化的看漲情境下，即便荷莫茲海峽於第3季逐步恢復部分通行，油價仍可能升至每桶150美元；若供應恢復穩定，油價則有望回穩。

該機構同時預測，若伊朗持續對荷莫茲海峽通行權維持一定程度掌控，2027年油價將在每桶80至90美元區間波動。

隨著荷莫茲海峽航運幾近停擺，全球原油與成品油被迫繞行非洲好望角及巴拿馬運河等替代路線，導致運輸成本與時間大幅增加。

這波改道潮反映出，全球正急於填補原本經由荷莫茲海峽輸送的能源缺口，但替代方案仍難完全補足供應。荷莫茲海峽過去每天承擔約2000萬桶原油與油品運輸，如今全球市場估計仍短缺約1000萬至1200萬桶，庫存也正快速下降。

即使海峽未來重新開放，基於風險考量，航運商仍可能持續偏好繞道路線。

此外，伊朗近期成立「波斯灣海峽管理局」，要求船舶事前取得許可才能通行。摩根大通分析師指出，德黑蘭似乎不是直接封鎖海峽，而是試圖「管理」這條全球最重要的石油咽喉，以取得更長期的戰略槓桿。

為降低對荷莫茲海峽依賴，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國都加速擴建輸油管線，希望改由紅海與阿曼灣出口原油。不過，能源顧問公司Tradition Energy指出，現有管線運能僅占海運流量一小部分，而新建工程往往需時多年，短期內難以真正緩解當前問題。

油價 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

Nvidia股息太寒酸？投資人喊提高配息 市場緊盯黃仁勳資金布局

延伸閱讀

美伊談判膠著油價3連漲 近80國祭出緊急措施

美伊談判膠著油價3連漲 近80國祭出緊急措施
川普一句話刺激油價上漲：美不需要荷莫茲開放、中國更依賴這條航道

川普一句話刺激油價上漲：美不需要荷莫茲開放、中國更依賴這條航道
川習會後荷莫茲海峽問題未見明顯突破 油價勁揚

川習會後荷莫茲海峽問題未見明顯突破 油價勁揚
美不續延俄油豁免 印度最大買家首當其衝

美不續延俄油豁免 印度最大買家首當其衝

熱門新聞

陸4月汽車銷量前十名僅剩一款油車。圖為吉利電動車。（新華社）

中國4月汽車銷量 前十名僅剩一款油車

2026-05-12 12:11
看好輝達股價前景的人，認為有機會再漲50%。(路透)

Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

2026-05-16 11:06
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 (路透)

黃仁勳變相減薪 總薪酬縮水近30%原因曝光

2026-05-12 20:34
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34
日本大型企業近年來陸續進行整頓，曾經輝煌的家電部門紛紛被剝離或出售，但三菱電機並不打算這麼做。（路透）

日本家電風光不再 但為何三菱電機卻視如珍寶？關鍵原因曝光

2026-05-12 06:10

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應
川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物

川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物
何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版
討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼

討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼