聯合國調降今年全球經濟成長預測 估降至2020年來最慢

聯合國19日調降今年的全球經濟成長率預測，降至2020年以來最低。（路透資料照片）

聯合國 19日調降今年的全球經濟成長率預測，降至2020年以來最低，並警告若荷莫茲海峽 持續關閉，成長率可能會再降低。

聯合國公布「截至2026年中的世界經濟情勢與展望」報告，調降2026年全球經濟成長率預測到2.5%，低於1月時預測的2.7%，也是2020年新冠疫情以來最低，明年成長率預測也調降0.1個百分點到2.8%。

報告推估，全球20%的石油與天然氣供應通常會透過荷莫茲海峽運輸，形容當前的能源干擾規模是「現代史上數一數二大」，「成本上漲正在侵蝕一般家庭的購買力，壓縮企業利潤，同時不確定性升高正抑制企業信心與投資」。聯合國

以個別國家來看，美國今年成長率預估維持在2%，歐元區遭下調0.2個百分點到0.9%，日本調降0.1個百分點至0.8%，中國保持不變於4.6%。

聯合國的最新預測，為假設國際油價將在今年上半年都高於每桶100美元，下半年朝每桶80美元價位下跌，明年再進一步下跌。

然而，報告指出，在「較不利情境」下，中東衝突可能推升國際油價漲破150美元，於今年底前跌到100美元，今年的全球經濟成長率可能再降至2.1%。

聯合國也調高今年的全球通膨率預測到3.9%，高於1月預估的3.1%，多數升幅都來自開發中經濟體，預料平均通膨率為5.2%，遠高於1月預期的3.9%。

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）19日也發布「2026年貿易與開發前景」報告，預期今年全球經濟成長將成長2.6%，與去年12月的預測值相同，但低於去年的2.9%，也是2020年來最低，主因為油價上漲、運輸受擾、市場波動及投資需求減弱。

UNCTAD指出，開發中國家預料將面臨最沉重的壓力，包括燃料、糧食及肥料價格上漲、貨幣貶值及金融情勢趨緊。

UNCTAD也預期，今年全球貨物貿易成長將急遽放緩到1.5%-2.5%，遠低於去年的4.7%。