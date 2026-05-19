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伊朗戰事燒進AI晶片供應鏈 停火也難救成本

編譯季晶晶／綜合外電
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中東戰事推升天然氣與氦氣供應風險，AI晶片供應鏈面臨新壓力。(美聯社)
中東戰事推升天然氣與氦氣供應風險，AI晶片供應鏈面臨新壓力。(美聯社)

財經媒體CNBC報導，儘管AI熱潮持續推升晶片股與相關類股大漲，但多家半導體與電子業者警告，伊朗和美國的對峙未解，能源、原料與物流成本快速上升，正對供應鏈與獲利能力構成壓力。

為輝達（Nvidia）代工AI晶片的台積電表示，中東局勢可能衝擊其獲利，部分化學品與氣體價格預料將上漲。全球最大電子代工廠鴻海點名中東戰事是今年主要挑戰之一。德國晶片大廠英飛凌（Infineon）則警告，戰爭推升貴金屬、能源與運輸成本。

IDC分析師Francisco Jeronimo受訪表示，這些企業的處境可能進一步惡化。即便中東情勢降溫，天然氣、能源與運費未來數季仍可能居高不下，「即便停火，供應端受損很難一夜之間恢復」。

目前市場最關注的是半導體產業關鍵材料可能出現短缺。其中，氦氣是晶片製造不可或缺的氣體，主要來自天然氣生產過程。全球第二大氦氣供應國卡達，去年供應全球逾30%，因伊朗襲擊致出口能力受阻。

除氦氣外，溴、鋁等半導體製程材料供應也受影響。今年3月，歐洲部分晶片買家已因戰事干擾空運，被迫提高採購價格並動用備用庫存。

Jeronimo表示，晶片業者都明白需要分散風險，減少對單一地區的依賴。他補充，台積電正建立庫存緩衝，並持續分散採購來源。

瑞士零組件供應商VAT集團因戰事造成供應鏈中斷，被迫更改出貨路線。該公司第1季銷售額因此減少2,000萬至2,500萬瑞士法郎。

半導體設備製造商愛德萬測試（Advantest）則在財報中表示，因「擔憂中東緊張局勢可能導致全球經濟放緩」，該公司所處的「商業環境仍難以預測」。由於物流等部分成本已開始上升，未來不排除出現供應鏈短缺。

William Blair分析師Sebastien Naji表示，能源價格走高對晶片製造廠的衝擊最為嚴峻。若中東衝突拖長，對元件成本、供應商利潤以及AI資料中心經濟效益的第二輪、第三輪影響將更顯著。

儘管如此，目前市場對AI前景的樂觀情緒，仍暫時壓過供應鏈風險疑慮，費城半導體指數近3個月已上漲41%。

分析師Jeronimo表示：「較能抵禦伊朗戰事衝擊的企業，是那些備有安全庫存、採購來源分散，且擁有產能定價能力的公司；其餘業者在2026年剩下的時間裡，將面臨愈來愈大的成本壓力。」

伊朗 德國 鴻海

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