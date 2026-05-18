南韓法院挺三星資方：即使罷工也不能耽誤生產

三星電子工會負責人崔承浩（中）18日在南韓世宗市國家勞動關係委員會出席勞資協調後被媒體圍住採訪。（路透）

由於不滿薪資及績效獎金方案，南韓三星 電子工會揚言近5萬員工21日起將罷工 。韓聯社報導，南韓法院18日針對三星資方申請禁止工會進行違法集體抗爭行為作出裁決，支持資方大部分訴求，要求工會即使罷工也不得耽誤生產。這項裁決可能影響勞資談判及工會罷工計畫。

三星勞資雙方18日在政府協調下展開新一輪談判，力求阻止占南韓出口近四分之一的科技巨頭三星陷入罷工危機。路透報導，這恐將成為三星史上最大規模的罷工行動。

三星電子資方上月16日針對公司兩大工會，向法院提出禁止勞方進行違法集體抗爭行為相關申請。水原地方法院民事審判第31庭18日就此作出裁定，明示勞方在進行集體抗爭期間，不得停止或妨害相關設施運行和維護以及晶圓防護相關工作，也不得唆使工會成員進行相關行為。若違反相關義務，工會方應向資方支付1天1億韓元（約6.6萬美元）。

韓聯社指出，南韓「勞動組合法」第38條第2款規定，即使工會進行集體行動期間，防止相關設施受損、原料及產品變質或腐蝕的作業仍須照常進行。法庭表示，為踐行立法宗旨，勞方應切實執行法律規定相關防護工作，不應流於形式。法院也考慮到半導體工藝特殊性，及三星電子在全球半導體供應鏈扮演的角色，作出支持資方大部分訴求的決定。

韓聯社還寫道，法院的裁決等於限制工會罷工方式，恐影響勞資談判。勞資雙方18日上午起在政府協調下進行談判，繼續討論績效獎金方案等問題。有鑑於工會方面已宣稱若談判破裂便於21日啟動總罷工，這可能將是勞資雙方在罷工前最後一次談判。