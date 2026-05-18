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日30年債殖利率創新高 高市早苗擬追加預算 市場憂擴大發債

編譯季晶晶／綜合外電
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中東戰事推升油價與通膨憂慮，日本長天期公債殖利率飆抵數十年高點，市場也擔心日相高...
中東戰事推升油價與通膨憂慮，日本長天期公債殖利率飆抵數十年高點，市場也擔心日相高市早苗（圖）推動追加預算將加重財政壓力。（歐新社）

中東戰事僵持推升油價，布蘭特原油突破每桶111美元，全球通膨擔憂再度升溫，引發主要債券市場遭拋售，日本長天期公債殖利率全面走升。

10年期日本公債殖利率一度上揚10個基點至2.8%，創1996年10月以來最高；30年期殖利率則飆高20個基點至4.2%，升抵1999年推出以來最高。

市場憂心，伊朗戰事推升能源價格後，全球通膨壓力再度升溫。隨著荷莫茲海峽遲遲未恢復正常通航，市場對高利率環境延續的押注快速升高。

三菱日聯摩根士丹利證券固定收益策略師Keisuke Tsuruta表示，全球殖利率正急劇攀升，市場目前看不到任何能扭轉債券拋售情緒的因素，投資人持續擔憂通膨與財政擴張風險。

為因應油價飆漲對民生與經濟的衝擊，日相高市早苗預計將宣布追加預算。但財務大臣片山皋月上周五才表示「無立即需要額外預算」，顯示政府態度可能出現轉變。

消息人士透露，該預算將側重緊急紓困措施，而非大規模經濟刺激方案，主要用於減輕家庭的能源成本負擔。由於方案可能包含新增發債，加深市場對財政惡化的疑慮。

日本政府目前正透過儲備基金補貼汽油價格，將每公升價格上限維持在170日圓左右。野村綜合研究所預測，在目前每公升約42.6日圓的補貼水準下，相關資金最快6月29日耗盡。此外，政府也考慮於7月至9月夏季期間恢復已於3月底到期的瓦斯與電費補貼。

上周，日本媒體報導追加預算可能成形後，日本長天期公債殖利率已加速上揚。

在貨幣政策方面，凱雷日本聯席主管Takaomi Tomioka預測，日本央行今年可能兩度升息，每次25個基點，以推動貨幣政策正常化，並加強控制通膨。他說，相較美國與歐洲，日本基準利率仍然較低，升息不會對企業活動或私募股權投資造成實質影響。

殖利率 日本 荷莫茲海峽

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