我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

傳Shein砸1億元 收購美國服裝零售商Everlane

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據Puck和The Information報導，中國電商巨頭Shein正在從Ev...
據Puck和The Information報導，中國電商巨頭Shein正在從Everlane主要所有者L Catterton手中，收購美國服裝零售商Everlane。（路透）

據Puck和The Information報導，中國電商巨頭Shein正在從Everlane主要所有者L Catterton手中，收購美國服裝零售商Everlane。

報導指出，這項交易對總部位於舊金山的Everlane估值約1億美元，遠低於該公司在電商熱潮高峰時期的估值。Puck引述知情人士說法稱，Everlane董事會已於16日批准這項交易。

Puck報導，根據17日上午發給股東的一份說明，Everlane普通股股東將不會獲得任何分配款。目前尚不清楚這項交易是否涉及現金支付，也不清楚優先股股東將獲得現金，還是Shein股份。

報導稱，18日，Shein未立即回應置評請求。Everlane和L Catterton也未立即回應置評請求。

此次交易發生前幾周，另一家曾備受矚目的零售新創公司Allbirds公布新商業計畫，但幾天後便瀕臨倒閉。隨著消費者需求降溫，曾在網購熱潮中快速成長的公司，後來也面臨難以維持增長的壓力。

The Information報導稱，Everlane曾試圖在債務持續增加之際重振業務。該品牌由Michael Preysman與Jesse Farmer於2011年創立，以極簡、「低調奢華」風格聞名，受到包括英國哈利王子的妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）在內的名人喜愛。

報導指，Everlane目前負債約9000萬美元（約新台幣28.5億元），因此一直尋求投資者。L Catterton曾於2020年收購其少數股權，而創辦人Michael Preysman也已離開公司。

報導稱，Shein以超低價商品聞名，此次看中Everlane收購機會，可能受到舊金山新創公司Quince成功模式啟發。Quince結合Shein快速生產與分銷能力，以及Everlane類似的「平價奢華」定位。Shein此舉也被視為希望藉由Everlane品牌形象進一步拓展市場。

另據彭博社去年9月報導，Shein去年開始將旗下中國服裝製造網路，作為一項服務提供給其他時尚品牌。隨著美國關稅對核心業務構成壓力，Shein一直在尋求新的收入來源。

Shein 零售商 舊金山

上一則

IEA示警：全球石油庫存5月底探新低 荷莫茲再不解封 油價拋物線飆漲

延伸閱讀

Shein未扭轉局勢 巴黎指標性百貨空蕩畫面引熱議

Shein未扭轉局勢 巴黎指標性百貨空蕩畫面引熱議
美媒：DeepSeek首輪融資最多達500億人民幣 梁文鋒或參投4成

美媒：DeepSeek首輪融資最多達500億人民幣 梁文鋒或參投4成
自己留一手？安謀傳遭美反壟斷調查 釐清授權有無設限

自己留一手？安謀傳遭美反壟斷調查 釐清授權有無設限
揭牌未滿3年 施羅德據傳退出中國公募基金業務

揭牌未滿3年 施羅德據傳退出中國公募基金業務

熱門新聞

電影「大賣空」原型人物貝瑞8日在Substack發文表示，當今股市對人工智慧（AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」（Dot-com Bubble，又稱網際網路泡沫）的最後階段。（美聯社）

大賣空貝瑞：現在像泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」

2026-05-09 12:56
陸4月汽車銷量前十名僅剩一款油車。圖為吉利電動車。（新華社）

中國4月汽車銷量 前十名僅剩一款油車

2026-05-12 12:11
看好輝達股價前景的人，認為有機會再漲50%。(路透)

Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

2026-05-16 11:06
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 (路透)

黃仁勳變相減薪 總薪酬縮水近30%原因曝光

2026-05-12 20:34
日本大型企業近年來陸續進行整頓，曾經輝煌的家電部門紛紛被剝離或出售，但三菱電機並不打算這麼做。（路透）

日本家電風光不再 但為何三菱電機卻視如珍寶？關鍵原因曝光

2026-05-12 06:10
人民幣兌美元匯率11日強勁走揚，其中在岸匯率開盤直接升至6.8元兌1美元整數關卡，盤中更觸及6.79，創下2023年2月以來新高。(路透)

人民幣兌美元匯率走揚突破6.8 創2023年2月來新高

2026-05-11 12:18

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬