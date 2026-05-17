我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／騎士31分大勝活塞 將和尼克決戰東區冠軍

「給我爸一罐王老吉免得上火」白人少女華語驚艷中餐館

三星電子罷工倒數 南韓總統喊話：企業經營權與勞權同等重要

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星電子與工會重啟薪資談判之際，南韓總統李在明在社群媒體發文指出，勞工應該獲得公...
三星電子與工會重啟薪資談判之際，南韓總統李在明在社群媒體發文指出，勞工應該獲得公平的勞動報酬，而承擔投資風險與損失的股東，也應該分享企業利潤。(路透)

三星電子與勞工工會周一將參與新一輪由政府居中調解的薪資談判，目標是避免這家出口額占南韓近四分之一的科技巨擘爆發罷工行動。

此次談判重啟的前幾天，第一輪由政府調解的薪資與獎金方案談判才剛告破裂。工會原訂周四（21日）開始罷工。

南韓政府官員，包括國務總理金民錫與副總理兼企劃財政部長官具潤哲均表態，必須不惜一切代價避免罷工，警告此事可能對經濟成長、出口與金融市場構成重大風險。

南韓總統李在明周一在社群媒體上發文表示，在自由市場經濟體制下，企業經營權應與勞動權利同樣受到尊重。

他在X平台上寫道：「在採行自由民主秩序與資本主義市場經濟的南韓，勞工應與企業同樣受尊重，而企業經營權也應與勞動權利同樣受到尊重。」他指出，勞工應該獲得公平的勞動報酬，而承擔投資風險與損失的股東，也應該分享企業利潤。

南韓國務總理金民錫周日表示，政府將考慮動用所有選項，包括緊急仲裁，以阻止罷工。

緊急仲裁令可由勞動部長在認定爭議可能損害經濟或民生時啟動，一旦啟動，罷工行動將立即停止30天，期間由國家勞資關係委員會介入調解與仲裁。

工會周日表示，不會屈服於仲裁壓力，若公司提出的方案較為不利，不會同意任何薪資協議。

根據媒體報導，上周談判破裂後，三星晶片部門高層呼籲工會不要罷工，提到包括輝達（Nvidia）在內辛苦爭取來的重要半導體客戶已表達擔憂。高層主管表示，部分客戶已暗示，可能在罷工期間暫時停止接收出貨，因為無法保證產品品質。

三星電子早盤股價上漲2.2%，而南韓綜合股價指數（KOSPI）則下跌近1.8%。

罷工 南韓 三星

上一則

債券天王預測Fed降息無望 美國下次CPI恐衝4字頭

下一則

華爾街老將力促Fed撤掉寬鬆偏向 否則將失去對利率掌控

延伸閱讀

力阻三星罷工危機 南韓政府急出手 要求勞資周六恢復談判

力阻三星罷工危機 南韓政府急出手 要求勞資周六恢復談判
三星勞資談判破局 工會下周四恐發動5萬人大罷工

三星勞資談判破局 工會下周四恐發動5萬人大罷工
這家公司罷工影響所及不只科技業...連政府也試圖攔阻

這家公司罷工影響所及不只科技業...連政府也試圖攔阻
三星電子工會將展開罷工 李在鎔向顧客及社會致歉

三星電子工會將展開罷工 李在鎔向顧客及社會致歉

熱門新聞

電影「大賣空」原型人物貝瑞8日在Substack發文表示，當今股市對人工智慧（AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」（Dot-com Bubble，又稱網際網路泡沫）的最後階段。（美聯社）

大賣空貝瑞：現在像泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」

2026-05-09 12:56
陸4月汽車銷量前十名僅剩一款油車。圖為吉利電動車。（新華社）

中國4月汽車銷量 前十名僅剩一款油車

2026-05-12 12:11
看好輝達股價前景的人，認為有機會再漲50%。(路透)

Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

2026-05-16 11:06
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 (路透)

黃仁勳變相減薪 總薪酬縮水近30%原因曝光

2026-05-12 20:34
日本大型企業近年來陸續進行整頓，曾經輝煌的家電部門紛紛被剝離或出售，但三菱電機並不打算這麼做。（路透）

日本家電風光不再 但為何三菱電機卻視如珍寶？關鍵原因曝光

2026-05-12 06:10
人民幣兌美元匯率11日強勁走揚，其中在岸匯率開盤直接升至6.8元兌1美元整數關卡，盤中更觸及6.79，創下2023年2月以來新高。(路透)

人民幣兌美元匯率走揚突破6.8 創2023年2月來新高

2026-05-11 12:18

超人氣

更多 >
美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
愈低調愈厲害 這幾組血型+星座真正實力隱藏在無害外表下

愈低調愈厲害 這幾組血型+星座真正實力隱藏在無害外表下
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題