美伊談判膠著油價3連漲 近80國祭出緊急措施

全球已有近80個國家相繼推出緊急措施，保護本國經濟，如今能源危機正進入更危險的新階段。(路透)

國際油價 周一連續三日上漲，美伊雙方在結束數周來戰事並重開荷莫茲海峽 的談判上仍然分歧。全球已有近80個國家相繼推出緊急措施，保護本國經濟，如今能源危機正進入更危險的新階段。

布蘭特原油周一逼近每桶111美元，上周已累計上漲近8%；西德州中級原油則漲破107美元。交易商警告，除非被困波斯灣的石油品盡快通過遭封鎖的荷莫茲海峽，油價恐怕會再急漲。

美國總統川普周日在社群媒體上發文，明白表示耐心已近極限：「伊朗 ，時間不多了，最好快點行動，否則將片甲不留。時不我待！」

川普和習近平在北京舉行的兩天峰會，同樣未就重開海峽拿出具體措施，這條要道的通行量依然受壓制。與此同時，川普政府未予延續俄羅斯原油銷售豁免，印度雖請求展延，仍遭拒絕，供應面因此進一步吃緊。

伊朗半官方媒體法爾斯通訊社報導，美方提出和平協議的五項主要條件，其中包括將伊朗核子計畫所用的鈾移交美國、美國不向德黑蘭支付賠償，以及解除伊朗遭凍結資產解凍不超過四分之一。

安本資產管理（Aberdeen）首席經濟學家迪格（Paul Diggle）表示，他的團隊正在研究布蘭特原油飆至每桶180美元的情境，屆時通膨將急速升溫，歐洲與亞洲多國恐陷入衰退。他告訴英國金融時報：「我們正非常嚴肅看待這個結果。」但他說，這目前還不是他的基準預測。「我們時日不多。」

北半球夏季將至，冷氣用電與假期出遊需求將進一步壓縮原油、汽油、柴油與航空燃油的供應，而全球庫存已以創紀錄的速度下滑。

澳洲承諾斥資100億澳元，增加燃料與肥料儲備；法國則表示將「擴大並升級」紓困規模，保護本國經濟免受衝擊。印度呼籲民眾不要購買黃金或出國旅遊，以鞏固外匯存底。

國際能源總署（IEA）估計，已被迫採取緊急措施的國家已達76個，3月底時還只有55個。IEA估計，3月至6月間，全球石油消費量每日將超出產量約600萬桶。部分分析師則認為，缺口可能更接近每日800萬至900萬桶。

危機何時到來，難以預料。目前全球石油儲備逾30億桶，大部分掌握在石油公司、交易商與煉油廠手中，但這些「庫存」多半是系統運作不可或缺的一部分。輸油管需要維持最低流量才能保壓，煉油廠需要持續供油，儲油槽也不能抽到見底，否則恐有損壞之虞。

在多數已開發經濟體，分析師預料危機主要將以價格飆漲的形式呈現，而非出現直接斷供。牛津能源研究所分析師Paul Horsnell表示，這還不足以明顯壓抑需求。「這距18年前創下的每桶140美元歷史高點仍有相當差距。不久前，我們還以為每桶90美元是正常價位。」

而在開發中國家，短缺已然浮現。IEA表示，巴基斯坦、斯里蘭卡與菲律賓自危機爆發以來相繼推出的緊急措施，令人憶起2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後引發的能源危機，那場衝擊最終在多個新興市場國家觸發債務危機。上述三國均已實施每周臨時四天工作制。