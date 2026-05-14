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力阻三星罷工危機 南韓政府急出手 要求勞資周六恢復談判

編譯葉亭均／綜合外電
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南韓政府傳出要求三星電子的資方與工會在5月16日（本周六）恢復談判。（路透）
南韓政府傳出要求三星電子的資方與工會在5月16日（本周六）恢復談判。（路透）

韓聯社報導，南韓政府要求三星電子與工會在5月16日（本周六）恢復談判。另外，三星已提議與工會針對獎金問題直接談判。

雙方先前的談判在周三凌晨破局，導致工會很有可能在下周四（21日）發動規模超過4萬人、甚至達5萬人的大規模罷工。工會要求三星取消現行獎金上限措施，將營業利益的15%做為員工獎金，但三星只願將營業利益的10%提撥入獎金池。

彭博報導，根據工會網站發布的消息，三星周四向該工會發送了一封信，提議針對獎金問題與工會直接談判。

另據韓聯社報導，韓國中央勞動委員會要求三星和工會於5月16日恢復談判。

南韓最高經濟與金融決策官員周四呼籲，應儘速解決三星的勞資爭議，並警告說，目前正值半導體超級景氣周期，若發生罷工，將威脅國家經濟。

南韓企劃財政部說，財政部長具潤哲與其他金融監管機構首長，在一場討論三星電子員工計劃罷工可能影響的會議中，共同發表了上述言論。包括南韓央行總裁申鉉松也出席這場會議。

財政部在聲明中表示：「與會人士憂心，三星電子員工若發動罷工，可能對經濟成長、出口以及金融市場構成重大風險。」

另一方面，三星股價今天盤中一度大漲5.5%，股價創下歷史新高，因投資人認為，在三星表現落後於SK海力士，現在出現了買進機會。

SK海力士股價今天盤中一度下跌 1.6%。該公司今年以來股價已上漲超過三倍，而三星今年以來則上漲 145%。

Eugene資產管理公司投資長Ha Seokkeun表示：「三星今天表現較強，部分原因是該股此前明顯落後於SK Hynix，因此投資人似乎正在進行補漲操作。」「此外，許多投資人可能也將三星近期因勞資緊張關係導致的股價疲弱，視為良好的買進機會。」

南韓政府表示，在三星勞資雙方薪資談判未能達成協議後，三星工會若發動罷工，將對國家經濟構成「重大」風險。

南韓 三星 罷工

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