升息潮要來了？日韓殖利率升至多年高點 OECD估日本明年底利率達2%

日本公債價格13日大跌，10年期殖利率攀升1997年來最高。（路透）

全球主要國家債市走弱，日本 公債價格今天（13日）大跌，10年期殖利率 攀升1997年來最高，南韓 10年期公債殖利率則突破4%，為2023年來首見，反映中東局勢引發的通膨疑慮加深，央行升息的可能性提高。

日本指標的10年期公債殖利率上升5個基點至2.590%，盤中一度觸及2.6%，創1997年5月以來最高。殖利率與債券價格呈反向變動。

對政策敏感的日本2年期公債殖利率則上升1個基點至1.4%，攀抵1995年5月以來高點。5年期與20年期公債殖利率也雙雙觸及歷史新高。

澳洲10年期殖利率竄升3.6個基點至5.064%；南韓10年期殖利率達4.048%，突破4%關卡。

這波走勢呼應了英、美與歐元區公債殖利率隔夜大幅上升的情況，因地緣政治風險推升原油價格。

由於美國和伊朗拒絕彼此提出的結束衝突方案，短期內找到解決方案的可能性降低，石油價格維持在高檔，日、韓公債殖利率面臨愈來愈大的上行壓力。同時間，美債殖利率也攀升，因美國通膨加速，促使交易員增加對聯準會未來升息的押注。

經濟合作暨發展組織（OECD）周三提出報告預測，日銀（BOJ）將在2027年底前把短期政策利率上調至2%，大幅高於當前的0.75%，原因是強勁的國內需求將有助於經濟消化來自中東衝突等外部衝擊的影響。這份評估評估支持日銀在6月決策會議前近期偏鷹派的立場轉變。OECD指出，通膨預期上升、穩健的薪資成長以及產出缺口收斂，都合理化持續升息的必要性，因為日本正逐步走出長期近零通膨的時代。

在南韓，由於AI驅動的記憶體榮景支撐經濟成長，促使大型券商上修對南韓央行的利率政策預期。高盛預估南韓今年將升息兩次、每次1碼，而非先前預期的按兵不動；韓亞證券則認為將升息一次。花旗現在預期南韓央行明年將再升息兩次，先前的預測僅為今年升兩次。野村控股則認為南韓央行在利率點狀圖上會轉向更偏鷹派，但仍預期到明年維持利率不變。