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蝦皮母公司Sea股價大漲13% 第1季獲利和營收雙雙超預期

編譯劉忠勇／綜合外電
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蝦度台灣第1季止取貨門市已擴展至逾3,100個，較一年前增加近50%。(路透)
蝦度台灣第1季止取貨門市已擴展至逾3,100個，較一年前增加近50%。(路透)

蝦皮母公司新加坡電商集團Sea周二公布上季獲利和營收均超出分析師預期，在美國掛牌股價應聲大漲13%，創下九個月來最大單日漲幅。

Sea表示，在人工智慧（AI）在內領域的投資有助提升廣告精準度、降低客服成本。摩根士丹利分析師 Divya Gangahar Kothiyal 發布報告說，第1季獲利超越預期「應能舒緩投資人對獲利能力日益升高的疑慮，顯示各項投資開始見到回報」。

Sea第1季淨利成長6%至4.28億美元，高於分析師平均預期的3.94億美元；營收成長47%至71億美元，同樣超越預期。

Sea股價收復近來部分頹勢。自去年9月高點以來股價下挫逾50%，反映投資人對市場競爭激烈感到不安。

Sea也表示，2026年電商商品交易總額（GMV）年增約25%的全年目標進展順利。不過，Sea為拚業績，犧牲了部分獲利。其中蝦皮第1季營收成長約45%，但調整後息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）卻萎縮16%。

執行長李小冬在電話會議中提到台灣市場時說，台灣第1季止取貨門市已擴展至逾3,100個，較一年前增加近50%。他說：「我們充分運用不斷提升的出貨能力，推廣直送置物櫃且無需額外包裝等措施，提升速度之際也降低成本。在這些努力下，第1季買家平均等待時間較去年同期縮短12%。」

李小冬表示，台灣第1季GMV較去年同期達到兩位數成長，電商滲透率持續加深，進一步鞏固蝦皮在當地的市場領導地位。

目前為止，Sea透過商品推薦、賣家工具，以及合作夥伴關係小幅導入AI。今年2月，Sea宣布和Google合作，將AI整合至旗下各項業務，包括開發AI購物助理，希望在競爭下保持領先。

Sea其他事業同樣表現穩健，顯示多角化布局開始奏效。

數位金融服務事業Monee營收成長58%，保持在各事業成長最快的地位。遊戲部門Garena第1季訂單成長20%。

李小冬說：「2026年是我們加深競爭護城河、同時維持財務紀律的一年。」

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