諾基亞英國上訴成功 擋下宏碁華碩專利訴訟

諾基亞（Nokia）今天在英國倫敦上訴成功，擋下台灣科技大廠宏碁和華碩的專利訴訟，這起案件涉及全球影像編碼技術爭端。（路透）

芬蘭科技公司諾基亞 （Nokia）今天在英國倫敦上訴成功，擋下台灣科技大廠宏碁 和華碩的專利訴訟，這起案件涉及全球影像編碼技術爭端。

路透社報導，宏碁與華碩先前曾在倫敦高等法院取得有利判決，認定諾基亞作為「有意願之授權人」（willing licensor）應同意臨時授權，直到法院最終裁定出符合「合理且無歧視」的專利授權條款為止。

但諾基亞提出挑戰，英國上訴法院今天裁定永久「中止」案件，實際上終結針對諾基亞的訴訟。

諾基亞發言人表示，這項裁定意味著原定6月和7月的審理將不再進行。宏碁與華碩未立即回應置評請求。

上訴法院表示，諾基亞已提議依仲裁決定的「合理且無歧視」條款授權宏碁與華碩使用專利，意味著他們在倫敦的訴訟不應繼續。

總部設於中國的海信也曾對諾基亞提出訴訟，但在上訴審理前已達成和解。

有關專利授權「公平、合理且無歧視」（FRAND）條款的爭端經常在電信相關產業引發跨國法律戰。

根據2020年英國最高法院具里程碑意義的判決，英國法院有權設定全球性FRAND條款，中國法院也可如此。

宏碁與華碩去年6月在倫敦對諾基亞提出訴訟前，諾基亞已在美國、巴西、德國及印度另行提告。