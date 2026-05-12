我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

諾基亞英國上訴成功 擋下宏碁華碩專利訴訟

中央社／倫敦12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
諾基亞（Nokia）今天在英國倫敦上訴成功，擋下台灣科技大廠宏碁和華碩的專利訴訟...
諾基亞（Nokia）今天在英國倫敦上訴成功，擋下台灣科技大廠宏碁和華碩的專利訴訟，這起案件涉及全球影像編碼技術爭端。（路透）

芬蘭科技公司諾基亞（Nokia）今天在英國倫敦上訴成功，擋下台灣科技大廠宏碁和華碩的專利訴訟，這起案件涉及全球影像編碼技術爭端。

路透社報導，宏碁與華碩先前曾在倫敦高等法院取得有利判決，認定諾基亞作為「有意願之授權人」（willing licensor）應同意臨時授權，直到法院最終裁定出符合「合理且無歧視」的專利授權條款為止。

但諾基亞提出挑戰，英國上訴法院今天裁定永久「中止」案件，實際上終結針對諾基亞的訴訟。

諾基亞發言人表示，這項裁定意味著原定6月和7月的審理將不再進行。宏碁與華碩未立即回應置評請求。

上訴法院表示，諾基亞已提議依仲裁決定的「合理且無歧視」條款授權宏碁與華碩使用專利，意味著他們在倫敦的訴訟不應繼續。

總部設於中國的海信也曾對諾基亞提出訴訟，但在上訴審理前已達成和解。

有關專利授權「公平、合理且無歧視」（FRAND）條款的爭端經常在電信相關產業引發跨國法律戰。

根據2020年英國最高法院具里程碑意義的判決，英國法院有權設定全球性FRAND條款，中國法院也可如此。

宏碁與華碩去年6月在倫敦對諾基亞提出訴訟前，諾基亞已在美國、巴西、德國及印度另行提告。

宏碁 諾基亞

上一則

泡泡瑪特Q1營收超75% 中國市場年增超1倍

下一則

伊朗戰爭衝擊 資生堂擬替換原料、將關閉台灣新竹廠

延伸閱讀

Meta踢鐵板 歐洲法院：須與出版商協商合理補償

Meta踢鐵板 歐洲法院：須與出版商協商合理補償
思科被控助中國侵犯人權 美最高法院將審上訴案

思科被控助中國侵犯人權 美最高法院將審上訴案
川普政府請求法院暫停執行10%關稅違法判決 要繼續徵收

川普政府請求法院暫停執行10%關稅違法判決 要繼續徵收
澳洲想收回達爾文港控制權 中企提起國際訴訟反擊

澳洲想收回達爾文港控制權 中企提起國際訴訟反擊

熱門新聞

電影「大賣空」原型人物貝瑞8日在Substack發文表示，當今股市對人工智慧（AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」（Dot-com Bubble，又稱網際網路泡沫）的最後階段。（美聯社）

大賣空貝瑞：現在像泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」

2026-05-09 12:56
三星電子5月6日在官網公告稱，決定在中國市場停止銷售含電視、顯示器在內的所有家電產品。針對已購買產品用戶，公司將依《消費者權益保護法》及國家三包規定提供售後服務，手機產品則維持正常銷售。（圖／取自三星中國微信服務小程序）

三星宣布退出中國家電市場 停銷電視與顯示器業務等產品

2026-05-06 09:14
摩根大通示意圖，非新聞當事者。(路透)

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

2026-05-09 23:30
人民幣兌美元匯率11日強勁走揚，其中在岸匯率開盤直接升至6.8元兌1美元整數關卡，盤中更觸及6.79，創下2023年2月以來新高。(路透)

人民幣兌美元匯率走揚突破6.8 創2023年2月來新高

2026-05-11 12:18
中國聞泰科技2025年因巨虧人民幣87.48億元（約12.9億美元），6日又因審計報告問題，公司股票被列為下市風險警示股，已連續3天跌停。(取材自澎湃新聞)

喪失安世半導體控制權 中國聞泰科技面臨下市危機

2026-05-08 12:29
橋水基金創辦人達里歐警告，美國正進入大動盪期。他建議投資人將5%至15%資產配置於黃金。(路透)

避險基金天王達里歐示警：美正進入大動盪期 建議黃金配置5%至15%

2026-05-07 21:33

超人氣

更多 >
退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途

華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家

外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家