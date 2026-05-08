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高盛：AI記憶體超級周期被低估 再升韓股Kospi目標價至9,000點

編譯季晶晶／綜合外電
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高盛將韓股Kospi目標價由8,000點調高至9,000點，認為市場低估AI記憶...
高盛將韓股Kospi目標價由8,000點調高至9,000點，認為市場低估AI記憶體獲利榮景。（歐新社）

高盛集團三周內第二度上調南韓基準股價指數Kospi目標價，理由是市場低估記憶體晶片獲利榮景的持久性。

高盛策略師Timothy Moe在報告中表示：「南韓是我們最有信心的市場。」高盛預估南韓企業今年獲利成長將達300%，這是亞洲市場有史以來最強勁增幅之一，僅次於1999年亞洲金融風暴後的復甦期。

高盛將Kospi目標價由4月的8,000點進一步調高到9,000點，較周四收盤的7,490.05點隱含20.2%的上漲空間。這已是高盛今年至少第四度上調Kospi目標價。

Moe表示，南韓股市估值仍然偏低，外國散戶直接投資增加，也可望帶動資金持續流入。

隨著AI熱潮推升晶片需求與企業獲利快速成長，華爾街策略師近期紛紛上調韓股預測。花旗集團本周稍早也將Kospi目標價調高至8,500點。今年來，Kospi已累計上漲76%，成為全球表現最佳股市。

Moe補充說：「記憶體晶片的超級周期，是投資人普遍認知但仍持續爭論的最強大主題之一。」

高盛也上調台股目標價，並預期在科技硬體與台積電（2330）帶動下，台灣今年企業獲利可望成長 45%。

Moe表示，超大規模雲端服務商（hyperscaler）擴大投資，帶動DRAM與NAND需求強勁成長，但供給嚴重短缺，推升記憶體價格大漲。由於記憶體產業具有高度營運槓桿，價格上升將顯著推高相關業者獲利。

Kospi周五早盤下跌1.25%，報7,396.33點。

高盛 南韓 AI

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