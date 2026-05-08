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Sony遊戲主機銷售面臨記憶體價格上漲壓力 今年銷售前景不明

編譯簡國帆／綜合外電
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受記憶體晶片價格暴漲的影響，Sony集團去年度的PlayStation 5主機銷...
受記憶體晶片價格暴漲的影響，Sony集團去年度的PlayStation 5主機銷售下滑。（美聯社）

受記憶體晶片價格暴漲的影響，Sony集團去年度的PlayStation 5主機銷售下滑，今年度銷售將取決於以「合理價格」取得的記憶體晶片數量。不過，Sony預估的集團整體全年營業利益展望穩固，顯示轉型奏效，並且宣布買回庫藏股，帶動股價8日盤中上漲1%。

Sony於8日公布，止於今年3月底的去年度PlayStation 5主機銷量年減14%至1,600萬台。Sony預期，今年4月起的今年度遊戲事業銷售將下滑16%，因為硬體銷售減少，但營業利益估將成長30%至1,370億日圓，主因為第一方軟體銷售提高，以及沒有一年前的減記損失。

Sony表示，今年度的PlayStation 5銷量將取決於該公司能以「合理價格」取得的記憶體晶片數量，硬體利潤預料將與去年度相似。Sony於2月表示，已取得因應年底購物旺季所需的記憶體晶片最低數量，3月也調漲PS 5主機價格。

Sony預期，今年度整體集團銷售將下滑1.4%到12.3兆日圓，主要受遊戲與網路事業營收下滑拖累，遊戲與網路事業營收將減少5.7%至4.42兆日圓，影像與感測解決方案部門營收估減3.8%到2.07兆日圓，電影事業營收則可望成長8.7%到1.63兆日圓，音樂事業營收料將大致持平為2.14兆日圓。

不過，Sony今年度營業利益預料將年比成長10.5%至1.6兆日圓（102億美元），且主要事業的營業利益預估都將成長，包括遊戲與網路事業營業利益看增30%，影像與感測解決方案營利預料增加12%，電影事業營利估增38%，音樂事業估增11%。

Sony正推動整頓，縮減利潤較低的硬體事業，聚焦擴張高利潤的娛樂與內容等智慧財產權事業，追求電影、遊戲、音樂及串流服務內容變現，建立更穩固的獲利與營收基礎。

Sony同時表示，將斥資多達5,000億日圓（30億美元），買回最多2.3億股的庫藏股，計劃29日註銷3%的股票。

Sony上季淨利年比銳減63%至831.2億日圓（5.296億美元），主因為結束與本田汽車電動車合資事業所導致的損失、以及遊戲和其他事業疲軟，營收則成長8.3%至3.036兆日圓。去年度營業利益成長13.4%至1.44兆日圓，低於分析師預測。

Sony

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