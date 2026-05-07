伊朗石油危機衝擊亞洲塑膠供應 包裝材料到注射器都缺貨

「塑膠衝擊」凸顯了伊朗戰爭的深遠影響。（歐新社）

亞洲正深陷塑膠危機。伊朗石油 衝擊波及原料供應，製造業者紛紛示警，食品、醫療物資和其他消費品的包裝材料面臨短缺。

中東石油出貨受阻，嚴重壓縮了輕油（Naphtha）供貨。輕油既是半導體製造所需特用化學品的原料，也是生產塑膠的關鍵材料。自戰爭爆發以來，亞洲輕油價格幾乎翻倍。

如此導致塑膠袋、容器、杯具和餐具的價格急漲，並引發短缺疑慮。製造業者無不設法為泡麵、飲料和化妝品等產品找尋包裝材料。

在塑膠消費大國印尼 ，供應商已警告塑膠零售商，輕油短缺可能迫使他們停產。

這場「塑膠衝擊」凸顯了伊朗戰爭的深遠影響。這場戰事已掐斷荷莫茲海峽的交通，並引爆全球能源危機。塑膠價格持續上漲，可能加劇亞洲各地的通膨壓力。亞洲很多國家依賴進口能源，原本就面臨成本升高的壓力。

印尼幾乎所有的輕油都仰賴進口，主要來源為中東。日本有44%的輕油和逾90%的原油供應來自中東。亞洲部分石化廠以輕油生產塑膠的基礎原料乙烯和丙烯，兩者已相繼減產或停產。印尼的Chandra Asri因輕油取得困難，已暫時宣布不可抗力；日本三菱化學和三井化學也已削減產量；台塑石化（6505）同樣宣布不可抗力。

據日本石油化學工業協會統計，日本業者已開始減產用於食品保鮮膜的乙烯，開工率降至68.6%，創歷史最低。

有的亞洲經濟體鼓勵改用紙質包裝，或嘗試從其他國家調度輕油，印尼便積極向印度、非洲和美洲尋求替代貨源。

在南韓，注射器和靜脈輸液袋等醫療用品的供應也因搶購和塑膠包裝短缺而吃緊。南韓食品藥物安全部4月29日的調查顯示，全國注射器庫存總量為4,559萬支，較前一周的4,646萬支小幅下滑。