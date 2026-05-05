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南韓三星股價衝破1兆美元 但要追上台積電還差多了

編譯黃淑玲／綜合外電
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三星電子市值6日站上1兆美元。 (路透)
三星電子市值6日站上1兆美元。 (路透)

南韓三星電子股價在今（6）日早盤上漲11%，推動公司市值達到1兆美元，成為繼台灣的台積電之後，第二家躋身「市值兆美元俱樂部」的亞洲企業。

依據彭博報價，目前台積電以ADR計算市值約為2兆美元。

三星股價在人工智慧（AI）晶片需求暴增帶動下，過去一年上漲超過四倍。三星半導體部門幾天前公布上季財報，獲利暴增48倍，創下歷史新高並優於市場預期，正是受惠於AI資料中心訂單帶來的高利潤。分析師預期，在供給仍有限、合約價格持續快速上升的情況下，三星半導體事業未來幾季將延續強勁表現。

公司重大利多消息還有蘋果公司（Apple）可能委託處理器的代工訂單。蘋果已與三星進行初步討論，考慮在美國由三星代工主要處理器，做為台積電之外另一選項。

紐約Roundhill投資公司執行長Dave Mazza說：「（三星）市值突破1兆美元的門檻，不僅具象徵性的意義，更有實質重要性。這反映市場認為記憶體在AI基礎架構中的角色是結構性的，而非周期性的。」

Jupiter資產管理投資經理Sam Konrad表示：「即使投資人錯過三星過去的漲幅，只要深入研究，仍會認為其投資機會具有吸引力。目前記憶體市場供給不足，而三星也指出，2027年的供需將比2026年更加吃緊，因此NAND與DRAM價格很可能持續上升。」

雖然三星晶片部門獲利大好，但行動裝置與顯示器等業務卻在下滑，主要是原材料與零組件價格上漲帶來壓力。同時，AI熱潮帶來的高額利潤也促使員工要求更高分潤，並威脅將於本月稍晚發動為期18天的全面罷工。

儘管存在這些不利因素，根據彭博彙整的賣方分析師預測，三星股價未來12個月仍有望上漲約30%。目前預估本益比只有5.3倍，遠低於去年10月的14.4倍。

三星與SK海力士這兩家上市公司，在南韓股市KOSPI指數中的權重合計超過43%。兩大公司股價的驚人漲幅，已使南韓成為全球最火熱的市場之一，也推動亞洲股市基準指數創下歷史新高。隨著企業搭上AI投資熱潮，投資人認為記憶體產業正進入需求「超級循環」，打破數十年來景氣循環起起落落的模式。

南韓 三星 台積電

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