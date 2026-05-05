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澳洲又宣布升息1碼 連三升成全球最鷹 澳幣卻因這原因走貶

編譯葉亭均／綜合外電
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澳洲央行總部大樓檔案照。（美聯社）
澳洲央行總部大樓檔案照。（美聯社）

澳洲央行今天（5日）宣布升息1碼，為連續第三度上調關鍵利率，顯示抑制頑固高通膨的決心，在全球其他主要央行近期都採取按兵不動立場之際，凸顯出澳洲央行的偏鷹的立場。不過，澳幣匯率稍後走貶，反映市場預期央行接下來一段時間可能暫停升息。

澳洲央行九名政策委員以8比1的票數，決定將現金利率從4.1%上調至4.35%，等於完全撤回去年所有的貨幣政策寬鬆行動。

澳洲央行在聲明中表示：「在三度上調現金利率之後，貨幣政策已處於能因應未來發展的良好位置，委員會將聚焦於實現物價穩定與充分就業的職責。我們將採取一切必要措施來達成該目標。」

消息出爐後，澳幣兌美元匯率走貶，盤中貶值0.3%，報1澳幣兌0.7145美元，市場試圖評估澳洲央行今年還會祭出幾次升息。

多數經濟學家現在預期，接下來澳洲央行將出現一段較長時間的暫停升息，但仍有少數人認為至少還會再升息一次，貨幣市場的看法也大致相同，交換合約交易員目前預期澳洲央行會在第3季再升息1次，時間點最有可能選在8月，而年底前進行第五次升息的機率接近60%。澳洲央行持續緊縮政策，因而與日本央行、聯準會等主要央行因戰爭不確定性而選擇按兵不動的步調進一步分歧。

澳洲央行同日公布的最新經濟預測顯示，更高的借貸成本與伊朗戰爭導致的汽油價格飆升，將使經濟成長放緩並推升失業率，同時核心通膨率今、明年仍將高於央行目標。

根據最新預測，修正後平均通膨率將在6月升至3.8%，12月降至3.5%，並在2027年年中降至3.1%，之後將進一步下降，於2027年底接近2.5%的目標中點。

這些最新估計是基於未來利率高點將達4.7%的假設；而在2月的預測中，利率高點為2027年12月的4.3%。

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