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日圓跌破160大關 彭博：日本干預匯市若要成功「需靠運氣」

編譯任中原／取材自彭博資訊
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干預行動若想成功必須靠運氣，包括油價及全球利率下降。（路透）
干預行動若想成功必須靠運氣，包括油價及全球利率下降。（路透）

彭博資訊指出，日本政府在160日圓兌1美元的匯率水位，劃出界線。上周美國聯準會（Fed）會議後，日圓貶破160，日本財務省便進場干預，投入340億美元，使日圓出現2022年來最大單日升幅。

這的確是大手筆的干預行動。但從背景情勢來看，這次干預似乎並不是那麼重要。2022年各大央行開始升息以來，日圓匯率一直跌跌不休。過去幾年來日銀多次升息，但對日圓匯率並無影響。日圓貿易加權匯率指數過去5年貶值30%，而最新一波的貶幅其實只是小兒科。

干預對其他國家的衝擊也很小。干預行動可能嚇壞套利交易；2024年夏季時套利活動曾大舉逆轉，但並未持續多久。令人震驚的是，過去5年來日圓與墨西哥披索的套利交易報酬率，竟然比史坦普500指數的漲幅還大，而干預行動對這項報酬率的影響，幾乎看不出來。

日銀上周並未升息；市場原本預期日銀可能「鷹式」暗示將升息，但日銀並未明顯透露這種意向，對日圓造成傷害，於是財務省進場干預。目前市場預期，日銀到6月繼續按兵不動的機率，仍有40%左右。如此一來，日圓匯率便成為財務省的責任。財務省不僅干預，且強調準備進一步行動。但日本首相高市早苗在財政政策方面的作風，也顯示財務省更難推升日圓。

美國銀行（BofA）表示，2022及2024年日本政府的干預行動有短期效果，是因為市場並不認為，當時的政府會公然主張擴張性的財政與貨幣政策。但市場顯然認為，高市早苗在財政與貨幣政策上都偏向「鴿派」，支撐日圓的行動將遭遇總體經濟面的障礙。

瑞穗銀行指出，只要中東戰爭與海峽封鎖持續，且油價仍然堅挺，日圓將持續承受壓力。干預行動若想成功必須靠運氣，包括油價及全球利率下降。

日本 匯率

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