台資重金入局 寶佳創辦人旗下集團 砸2.5億美元收購澳洲地標物業

Paradise Centre購物中心。（取材自仲量聯行官網）

台灣富豪林陳海掌控的投資集團Forest Endeavour，以澳幣3.465億元（2.5億美元）收購澳洲 昆士蘭黃金海岸的指標性地產，是昆士蘭省複合商旅地產的最大宗交易。

Forest Endeavour向阿布達比投資公司與Challenger Life公司 ，買下這個物業。處理出售案的仲量聯行（JLL）說，這是該省規模最大的複合商旅物件交易案。

仲量聯行表示，林陳海買下的物業，包括Paradise Centre購物中心與諾富特衝浪者天堂酒店（Novotel Surfers Paradise），為黃金海岸地標，占地約2.3公頃，每年吸引多達1,400萬名遊客。諾富特衝浪者天堂酒店有408間客房，是黃金海岸最大的飯店。

仲量聯行的紐澳零售投資主管威利斯說，這種規模和品質的商旅混合物業，澳洲市場很少出現。在此種策略性據點，具備絕佳的零售與娛樂區，又有大型飯店，實屬罕見。

據富比世資料，林陳海的淨資產42億美元。他創立寶佳集團，靠著建房致富。近年來進軍海外置產，澳媒3月報導，Forest Endeavour今年稍早向超市巨擘Woolworths，收購了澳洲東岸的十家購物中心，價值澳幣5億元。