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亞洲通膨因中東局勢惡化程度恐比幾周前更嚴重 愈窮的國家愈慘

編譯劉忠勇／綜合外電
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各國央行官員對經濟成長風險日益感到憂心 ，這會對通膨產生更大衝擊，特別是對那些缺...
各國央行官員對經濟成長風險日益感到憂心 ，這會對通膨產生更大衝擊，特別是對那些缺乏緩衝空間的貧窮國家。（路透）

亞洲經濟體憂心物價上漲會帶來更多痛苦，由於亞洲極其仰賴中東供應能源，從澳洲到孟加拉官員無不警告，飆漲的進口成本很可能將通膨推向遠高於幾周前預測的水準。

亞洲開發銀行（ADB）日前更新預測，將今明年發展中經濟體經濟成長率預測值分別降為4.7%和4.8%，低於原本預測的5.1%。下修是因為今年通膨預料會達到5.2%，高於去年的3%。

亞銀總裁神田真人指出，一場「加深的危機」正影響亞太地區。「我們面臨的是全球能源和貿易脈絡系統性且長期的干擾，而不僅僅是暫時性的波動」。

民營機構的經濟學家說，即使是較富裕的國家，恐怕也得節約使用資源。滙豐銀行（HSBC）亞洲首席經濟學家范力民（Frederic Neumann）警告，全亞洲央行正進一步面臨「龐大」的通膨衝擊。

范力民說，補貼和動用儲備或許能舒緩問題，「但就目前而言，這些都只是杯水車薪的補救」。他說：「這場擾亂極其嚴重，影響遍及整個區域，不僅僅是在能源方面，還包括食物和其餘投入成本。」

南韓3月進口物價較去年同期大漲16.1%，創下1998年1月以來最大單月漲幅；與此同時，日本上周斥資350億美元支撐日圓，主因是持續增加的進口帳單對匯率造成更多壓力。

正在撤馬爾罕參加亞銀年會的南韓央行副總裁柳相大表示，現在是考慮升息的時候了，因為經濟成長看來不太可能大幅低於央行早先的預測，而通膨則可能超出先前的預估。

范力民說，各國央行官員對經濟成長風險日益感到憂心 ，這會對通膨產生更大衝擊，特別是對那些缺乏緩衝空間的貧窮國家。他說：「你越富有，就越有本錢在國際市場砸錢，搶標那艘最後泊靠碼頭的油輪。」

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