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韓台股競速暴衝新高 雙雙飆漲4% 投資人完全擁抱AI

編譯劉忠勇／綜合外電
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南韓Kospi指數周一大漲4.1%至6,869.88點。（美聯社）
南韓Kospi指數周一大漲4.1%至6,869.88點。（美聯社）

韓台股領軍之下，亞股周一上漲接近歷史高峰，投資人對人工智慧（AI）的投資狂熱完全抵銷先前因伊朗戰爭引發的恐慌。

MSCI 亞太（不含日本）指數一度上漲2.9%。科技股比重較高的南韓和台灣股市漲幅均超過4%，雙雙刷新歷史新高。中國和日本股市因逢假期休市。史坦普500指數上周五延續創紀錄漲勢，創下連續五周周線上揚。

台北時間11:10左右，南韓Kospi指數大漲4.1%至6869.88點，台灣加權股價指數更狂漲1779.18點，漲幅4.6%，報 40705.81點。

SK 海力士周一股價飆漲 11%，台積電漲幅超過 6%，聯發科漲停。在港上市中國科技股的指標亦上漲逾3%。

周一反彈顯示投資人正全面擁抱風險資產，無懼於地緣政治衝擊，並將焦點重新鎖定在 AI 驅動的成長題材。近幾周表現強韌的財報，特別是美國大型股的獲利表現，都增強了市場對AI領域的信心。

Pepperstone 集團研究策略師吳迪琳（Dilin Wu）接受彭博電視訪問時說，南韓在內股市表現出色，是受惠於這種AI驅動的交易或炒作。她說：「整體而言，我對亞洲市場持謹慎樂觀態度」，因為地緣政治的不確定性和高油價，可能會成為股市的阻力。

川普表示，美國將協助船隻撤離荷莫茲海峽，但未說明貝體措施。美國中央司令部周日則表示，將提供軍事支持以恢復荷莫茲海峽的商業航運，包括動用飛彈驅逐艦、飛機和無人機。

日本 台積電 人工智慧

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