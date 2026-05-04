中機器人新創靈心巧手 拚估值翻倍至60億美元 市占逾80% 產能將倍增

中國機器人新創Linkerbot表示，下一輪融資將尋求60億美元估值，較剛完成的30億美元B+輪翻倍。（截圖自Linkerbot官網）

中國機器人新創事業靈心巧手（Linkerbot）表示，下一輪融資將尋求60億美元估值，較剛完成的30億美元B+輪翻倍。公司未說明時程，也未透露將採私募或IPO方式。

這家成立兩年、總部在北京的公司指出，早期投資人包括螞蟻集團 與紅杉中國，最新一輪則有中關村科學城基金、中銀資產管理與復星資本參與。

Linkerbot主攻高自由度機械手，目前全球市占逾80%。執行長周永表示，月產量將由近5000台擴至1萬台。

今年中國人形機器人投資熱度升高，宇樹科技（Unitree）公開展示產品後申請上海IPO，估值上看70億美元。

與主攻家務應用的競爭對手不同，Linkerbot定位在高價值人類技能領域。周永表示，機器人可應用於彈鋼琴、按摩甚至牙科等場景，附加價值至少為基礎勞動的三倍。

該公司推出LinkerSkillNet平台，將人類操作轉為可重複使用的機械能力，目前已累積逾500項技能。其機械手已可執行鎖螺絲、抓取柔性物體與精密製造。O6機型重370公克，承重達50公斤。

分析指出，人形機器人成本仍高，主流機型約10萬至15萬美元。但周永表示，多數客戶將機械手安裝於既有的機械臂，而非購買完整人形機器人。

該公司自製關節模組、馬達與減速器等關鍵零組件，並採用自潤滑且抗腐蝕的特殊聚合物材料。產品除供應中國人形機器人廠，也提供海外工業客戶，並用於研究機構與大學。