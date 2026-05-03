本周開盤前 五件國際事不可不知

川普表示，美國將開始引導中立船隻通過荷莫茲海峽。（路透）

美國總統川普 表示，美國將開始引導中立船隻通過荷莫茲海峽，並透露和伊朗 結束戰爭的談判取得進展，國際油價周一隨之下跌。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

川普稱將開始引導中立船隻通過荷莫茲海峽

布蘭特原油周一下跌 1.9%至每桶 106.16 美元，連續三天走跌；西德州中級原油（WTI）跌破 100 美元。川普在社群媒體發文指出，周一將展開此計畫，旨在解救那些「絕對沒有做錯任何事」的人員、公司和國家。

川普還表示，美方代表正和德黑蘭方面進行「非常積極的討論」，這可能會帶來「對各方都非常積極」的結果，但他並未提供更多細節。

OPEC+下月象徵性增產

OPEC+ 同意下個月起每日增加 18.8 萬桶原油，這是在阿聯（UAE）意外退出後，小幅且具象徵意義的增產舉動。阿聯國家石油公司（Adnoc）將加速一項成長計畫，在 2028 年前投入 2,000 億迪拉姆（550 億美元）的專案經費，涵蓋從上游到下游的各項事業。

中反擊美制裁 罕見發布阻斷禁令 要求不得制裁五家中企

中國商務部2日發布阻斷禁令反擊美國，由於美國日前宣布制裁陸企恒力石化等五家中國企業，主因涉及伊朗石油，中國商務部禁令要求不得制裁五家中企。

中國商務部昨天公告，針對美國對恒力石化等企業採取的制裁措施，綜合評估後確認美國的制裁措施存在不當域外適用情形，為維護國家主權等合法權益，根據相關辦法發布禁令，規定不得承認、不得執行、不得遵守美國對上述五家中國企業的制裁措施。

美股攻頂 本周聚焦就業 專家：勞動市場強韌將有助紓解市場疑慮

美國股市無懼波斯灣戰爭風險和聯準會（Fed）立場轉趨偏鷹的壓力，史坦普500指數、那斯達克綜合指數、費城半導體指數1日收盤再創新高。本周能否延續這股強大韌性，就看後續財報和最新就業數據能否繼續為美股添注支撐動力。

史坦普500指數1日上漲0.3%，那斯達克綜合指數上漲0.9%，雙雙連續五周收紅。費半上漲0.9%，也再創歷史新高；台積電ADR漲0.4%。

據傳德黑蘭當局已向華府遞交新提案，美國西德州原油期貨聞聲跌至每桶102美元左右，布蘭特原油期貨也下跌 2%，至每桶108.17美元。

蘋果1日大漲3.3%。這家iPhone製造商在法說會說，若非先進晶片供應吃緊，上季業績表現可能更好。

波克夏現金水位再創高

波克夏公司（Berkshire Hathaway）上周六公布上季財報，為執行長亞伯自「股神」巴菲特手中接班後，所繳出的第一份成績單。該公司的現金部位達到創紀錄的3,973億美元，反映大型收購標的難覓以及連續14季淨賣出股票。

巴菲特在場接受訪問時表示，波克夏並未看到「理想的投資環境」，再度把市場比喻為一座附有賭場的教堂，認為目前金融市場的賭徒心態為歷來最盛。