未來30年 全球83兆美元財富將大轉移

未來20至30年間，預估將有83兆美元的私人財富易手，分析師稱之為現代史上最大規模的財富大轉移。（美聯社）

未來20至30年預估將有83兆美元的私人財富易手，被分析師形容為現代史上最大規模的「財富轉移潮」，但世代之間卻鮮少討論此事，也缺乏系統化的傳承機制，成為這股浪潮的一大阻礙。

瑞銀（UBS）訪調全球逾170名的超富家族繼承人，公布「2026全球新生代財富傳承報告」，發現財富順利傳承的最大威脅，並非市場衰退或遺產規畫出錯，而是對談論此事的彆扭態度。一名受訪者告訴瑞銀研究員，「大家有意願討論家族財富，但對話從未真正發生，我們都在等對方開啟這個話題」。

報告指出，約80%下一代繼承人認為，自己具體了解家族的財務狀況（48%說他們已掌握所有面向、30%表示對特定領域具有豐富知識）；但真正理解這些資產背後目的的人，卻遠不及此。

數據顯示，愈早開啟對話的家族，資產和責任的傳承愈順利。56%的受訪者認為，關於家族財富的對話應該從繼承人19歲以前就開始，但多數指出，第一次真正的對話卻是在他們成年後不久才發生。此外，近半數受訪者表示，上一代從未進行任何系統性的財富傳承安排，因此接班人繼承的不只是資產，還有模糊空間。

超富族群也興起「信託披露」（trust reveal）的新現象，繼承人會在這種經過安排、通常由財富顧問主導的會議中，首次被告知自己繼承的財富規模。這反映出超富家族極度避免談及財富傳承，以致於需要將繼承對話外包、甚至像董事會一般排入行事曆。

結構性因素則讓問題加劇。不到四分之一的超富家族建立了正式的財富管理機制，包含書面章程、明確的家族角色分工，或以文件記載溝通規範。一名繼承人說：「建立系統處理之前，我跟父親談到財富時大吵一架，這些爭執影響重大，摧毀家庭。」

根據CEOWORLD雜誌對財富傳承模式的分析，家族內部溝通不良與衝突，才是世代財富流失的主因，不是市場因素。這是「富不過三代」這句格言的基礎，相關數據也不斷應證此一現象：約70%的家族財富在第二代出現流失，到第三代時，流失比率更高達約90%。

數據顯示，具備完善溝通治理機制的家庭，積極規畫並推動財富傳承的機率，比未建立相關制度者高出74%。關鍵不在於採用何種機制，而在於是否擁有定期溝通、明確議程，以及留下決策紀錄的習慣。