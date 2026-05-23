我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

套用160年前理論…學者：AI時代 將創造更多工作

編譯林聰毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科技大企業陸續大規模裁員，加深各界對AI將大舉奪走人類工作的疑慮。（美聯社）
科技大企業陸續大規模裁員，加深各界對AI將大舉奪走人類工作的疑慮。（美聯社）

科技企業陸續大規模裁員，加深對AI將大舉奪走人類工作的疑慮，但最近一名頗具影響力的經濟學家套用160年前經濟學理論指出，AI時代，律師、會計師等職業的工作只會增、不會減。

1865年英國經濟學家傑文斯（William Stanley Jevons）觀察到，蒸汽機技術的改進提升了煤炭的效率，理應減少煤炭的消耗量，但事實上煤炭的總消耗量不減反增。後來，人們就用傑文斯悖論（Jevon's paradox）來形容這種看似矛盾的觀點。

財星雜誌報導，阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）日前在研究報告中提出所謂的「傑文斯就業效應」，他將勞動力比作當年的煤炭，認為AI不會取代勞工，反而會創造更多就業機會。

史洛克說，隨著AI提升專業工作的效率與降低成本，市場需求將擴大，進而帶動律師、會計師與顧問等職位增加。他指出，如同蒸汽機提高煤炭效率、但煤炭消耗量不減反增，AI降低了法律與金融服務的成本，並可能促使更多企業與個人使用相關服務。

但史洛克的觀點與矽谷的主流看法形成鮮明對比，多數科技業領袖認為，AI將取代大量白領工作，包括管理、法律與會計等，部分職務確實面臨被取代的風險。

問題在於，傑文斯悖論的成立，在於更低廉的投入釋放出先前並不存在的新需求，蒸汽機不僅提高煤炭利用效率，也開啟全新產業。AI時代的關鍵問題在於，更便宜的法律備忘錄、財務模型和顧問報告，能否像蒸汽機一樣大規模釋放潛在、未被滿足的需求，仍有爭議。

自動化歷史也遠比傑文斯當年情況複雜，例如，自動提款機未能長期增加銀行櫃員職缺，而會計軟體雖促進整個會計業的成長，卻大幅削減簿記工作，成長的果實主要流向少數高技能的註冊會計師。整體來說，AI對就業的影響仍未有定論。傑文斯悖論或許適用於產業層面，可以帶來總量成長；但在個人層面，工作機會的分配與技能要求正快速改變。

矽谷

上一則

美高薪族群重人生體驗 消費新趨勢：省小錢花大錢

下一則

彭博：土耳其捍衛匯價 拋售美債

延伸閱讀

AI時代「新鮮的肝」優勢不再？調查：老闆挑員工更重視經驗和判斷力

AI時代「新鮮的肝」優勢不再？調查：老闆挑員工更重視經驗和判斷力
加州開全美先例 紐森下令擬定計畫因應AI就業衝擊

加州開全美先例 紐森下令擬定計畫因應AI就業衝擊
AI壓低物價？分析師：AI已開始推升通膨 手機、筆電也終會漲價

AI壓低物價？分析師：AI已開始推升通膨 手機、筆電也終會漲價
因應AI搶工作…馬斯克等喊政府發錢 創造全民高收入

因應AI搶工作…馬斯克等喊政府發錢 創造全民高收入

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
看好輝達股價前景的人，認為有機會再漲50%。(路透)

Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

2026-05-16 11:06
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27
高盛說，投資人近期以AI進行防禦型交易。 （路透）

高盛：AI不僅不是泡沫 還變成防禦交易 下一波押這題材

2026-05-18 07:10

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關