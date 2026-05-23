套用160年前理論…學者：AI時代 將創造更多工作

科技大企業陸續大規模裁員，加深各界對AI將大舉奪走人類工作的疑慮。（美聯社）

科技企業陸續大規模裁員，加深對AI將大舉奪走人類工作的疑慮，但最近一名頗具影響力的經濟學家套用160年前經濟學理論指出，AI時代，律師、會計師等職業的工作只會增、不會減。

1865年英國經濟學家傑文斯（William Stanley Jevons）觀察到，蒸汽機技術的改進提升了煤炭的效率，理應減少煤炭的消耗量，但事實上煤炭的總消耗量不減反增。後來，人們就用傑文斯悖論（Jevon's paradox）來形容這種看似矛盾的觀點。

財星雜誌報導，阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）日前在研究報告中提出所謂的「傑文斯就業效應」，他將勞動力比作當年的煤炭，認為AI不會取代勞工，反而會創造更多就業機會。

史洛克說，隨著AI提升專業工作的效率與降低成本，市場需求將擴大，進而帶動律師、會計師與顧問等職位增加。他指出，如同蒸汽機提高煤炭效率、但煤炭消耗量不減反增，AI降低了法律與金融服務的成本，並可能促使更多企業與個人使用相關服務。

但史洛克的觀點與矽谷 的主流看法形成鮮明對比，多數科技業領袖認為，AI將取代大量白領工作，包括管理、法律與會計等，部分職務確實面臨被取代的風險。

問題在於，傑文斯悖論的成立，在於更低廉的投入釋放出先前並不存在的新需求，蒸汽機不僅提高煤炭利用效率，也開啟全新產業。AI時代的關鍵問題在於，更便宜的法律備忘錄、財務模型和顧問報告，能否像蒸汽機一樣大規模釋放潛在、未被滿足的需求，仍有爭議。

自動化歷史也遠比傑文斯當年情況複雜，例如，自動提款機未能長期增加銀行櫃員職缺，而會計軟體雖促進整個會計業的成長，卻大幅削減簿記工作，成長的果實主要流向少數高技能的註冊會計師。整體來說，AI對就業的影響仍未有定論。傑文斯悖論或許適用於產業層面，可以帶來總量成長；但在個人層面，工作機會的分配與技能要求正快速改變。