我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20%美國人怕華裔搶工作 亞太裔焦慮美國人身分被質疑

忘了拿破崙？川普華府凱旋門要贏巴黎 法國人翻白眼

金價漲勢告終？德銀：未來5年金價翻倍 寄望於這些買家

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗戰爭爆發後，黃金竟不漲反跌，避險功能失靈，過去兩個月來跌幅逾11%。（路透）
伊朗戰爭爆發後，黃金竟不漲反跌，避險功能失靈，過去兩個月來跌幅逾11%。（路透）

伊朗戰爭爆發後，黃金竟不漲反跌，避險功能失靈，過去兩個月來跌幅逾11%。光芒失色的金價還會漲嗎？德意志銀行分析師預期，新興市場央行若是為了分散外匯存底而加碼買進，金價未來五年有望漲上每英兩8,000美元，幾乎比現在的價位翻倍。

黃金即期期貨價格4月下跌0.7%，周四（30日）以每英兩4,614.7美元收盤，總計過去兩個月來已跌掉615.8美元，跌幅達11.77%，道瓊市場數據顯示這是史上最大的連兩月跌幅。不過，今年來金價仍漲7%，且過去一年漲幅達39.5%。

德意志銀行全球總經與主題研究主管李德在最新研究報告指出，如果新興市場國家加速外匯存底分散化，減持美元、增持黃金，又假設這些國家把黃金占比提高到40%，就算他們整體外匯存底水位降到5兆美元，金價未來五年仍可能漲上8,000美元。

根據國際貨幣基金（IMF）最新年度報告，新興市場與開發中經濟體目前持有總值約7.5兆至8兆美元的黃金準備。

李德的論點是，金價要長期看多，有賴新興市場央行買盤持續不輟。他寫道：「我們認為，金價的長期展望，取決於黃金將來在新興市場央行外匯存底所占的比率，以及他們的黃金占比目標。」

他指出，2008年迄今的央行黃金淨購買總額全由新興市場央行包辦，但目前黃金只這些央行準備的16%左右，這顯示他們還有很大的加碼買進空間。若是後冷戰秩序普遍逆轉，加劇央行分散外匯準備、減少依賴美元的迫切性，央行更有理由持續買黃金。

世界黃金協會（WGC）全球研究主管亞提加說，這種趨勢變遷讓黃金對新興市場央行特別有吸引力，有助於這些國家降低對美元的依賴，而不必純粹以本國幣取代美元。他說，1990年代末亞洲金融風暴過後，新興市場央行大多持有大量的美元準備，如今世界局勢隨地緣政治角力而丕變，外匯存底分散化愈來愈重要。

亞提加指出，黃金是央行分散外匯準備的主要受惠資產，因為具備三大優點：流動性、普世接受、沒有主權風險（因為不屬於任何政府發行的資產，所以也不是任何政府的負債）。

新興市場 金價

上一則

伊朗戰爭拖到何時將擊潰全球石油供需？小摩估計：最快6月初

下一則

iPhone 18凍漲能撐多久？恐怕「這時」就會漲價

延伸閱讀

不確定性加劇 避險基金天王籲15%資產放「這裡」：當下環境有利其表現

不確定性加劇 避險基金天王籲15%資產放「這裡」：當下環境有利其表現
預期和平有望 美元吐回戰爭以來部分漲幅 交易員放棄押注

預期和平有望 美元吐回戰爭以來部分漲幅 交易員放棄押注

非法黃金合法化全紀錄 紐時揭美製金幣背後驚人真相

非法黃金合法化全紀錄 紐時揭美製金幣背後驚人真相
巴官員料美、伊將展開第二輪談判 油價回檔 金價小漲

巴官員料美、伊將展開第二輪談判 油價回檔 金價小漲

熱門新聞

IBM公司。(路透資料照片)

分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣

2026-04-26 21:10
蘋果公司執行長庫克。(美聯社)

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

2026-04-22 23:59
顧問業者報告顯示，美國在資料中心發電設備上的支出到2030年可能達到650億美元。圖為微軟資料中心內，一名員工操作訓練電網的機器。(路透)

美國資料中心電力設備支出將迎25倍爆發 2030年估計達650億元

2026-04-28 20:17
專家表示，美股後續漲跌，就看29日盤後的這80秒。 （路透）

美股後續是漲是跌？專家：就看「這80秒」

2026-04-29 08:15

「大賣空」貝瑞重押半導體崩盤 稱費半終將「跌回原形」

2026-04-25 00:18
一名Reddit用戶在近兩年前，用祖母遺產低接英特爾股票，遭網友訕笑，若他抱得住，如今可能成為大贏家。（路透）

從全網笑柄到逆襲成功 他兩年前用70萬美元重押英特爾 如今翻近三倍

2026-04-25 07:20

超人氣

更多 >
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金
機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消
在好市多也會踢到鐵板 12商品購物者買了很後悔

在好市多也會踢到鐵板 12商品購物者買了很後悔
七旬夫妻20年前在蒙大拿州建家園 房產稅1年漲107%吃不消

七旬夫妻20年前在蒙大拿州建家園 房產稅1年漲107%吃不消