伊朗戰爭拖到何時將擊潰全球石油供需？小摩估計：最快6月初

摩根大通預測，伊朗戰爭如果到6月初還不落幕，恐會擊中全球石油供應的崩潰點。（路透）

摩根大通 預測，伊朗 戰爭如果到6月初還不落幕，恐會擊中全球石油 供應的崩潰點。

在新發布的研究報告中，摩根大通策略師團隊指出，伊朗戰爭造成石油運輸要道荷莫茲海峽形同封鎖，全球石油出口截至4月底已損失大約8億桶，所幸今年初石油儲量充裕，對平均每日損失1,300萬桶的供應損失提供緩衝。

但摩根大通團隊警告，最快到6月初，這個緩衝機制就可能開始崩潰。

由卡內娃領銜的研究團隊在周四發布的報告中說，年初時，全球石油貯存量約有84億桶，在伊朗戰爭爆發後成為緩和石油供應震撼的「主要平衡機制」。

也就是說，這個平衡機制已隨中東衝突拖長而日益緊繃。摩根大通策略師估計，全球84億桶石油庫存中，僅約80萬桶「實際可取用」而不會造成系統運作壓力太大。報告解釋說，這就像人體的血壓，重點在維持循環；一旦流量不夠，就可能導致整個循環網路崩潰。

從供應面來看，全球石油供應損失日增。國際能源總署（IEA）估計，截至4月底，全球石油出口可能已損失8億桶，因為伊朗戰爭導致產油量降低和能源設施受損。

IEA的報告指出，整體石油出口損失高於每日1,300萬桶，再加上相關的減產和波斯灣能源設施受損影響，合計導致3月供應量每日損失3.6億桶，4月再減4.4億桶。

在供應持續受阻期間，需求下滑可能協助抵銷必須動用的庫存量，讓儲油能撐更久些。但摩根大通團隊指出，需求破壞的「代價是消費降低、煉油廠生產下降，以及更廣泛的經濟減緩」。

摩根大通估計，3月份可觀察的全球石油需求每天平均減少280萬桶，4月降幅擴大至每日430萬桶，預料5月的需求損失可能進一步擴增到每日550萬桶左右。

這群策略師說，需求縮減幅度雖已相當可觀，但工業國集團「經濟合作發展組織」（OECD）的整體商業庫存量，正朝6月初將「接近運作壓力值」的方向前進。

若是到9月荷莫茲海峽仍然封閉，假設屆時需求破壞仍維持在每日550萬桶，那麼據摩根大通估算，OECD的商業庫存量可能降到「運作門檻」，亦即降至維持運作必需的最低水準。