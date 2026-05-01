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時代雜誌公布2026百大影響力企業 鴻海、Nvidia進榜

編譯陳律安／綜合外電
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鴻海獲時代雜誌評為時代雜誌百大影響力企業。（聯合報系資料照）
鴻海獲時代雜誌評為時代雜誌百大影響力企業。（聯合報系資料照）

時代雜誌（Time）4月30日公布2026年全球百大影響力企業，鴻海進榜，表彰其進化為人工智慧（AI）伺服器代工業者，去年未進榜的AI晶片巨擘輝達（Nvidia），今年也榜上有名。

以組裝iPhone聞名於世的台灣代工巨人鴻海，如今躋身AI領域數一數二的大咖，因此以「創新者」之姿，獲選為百大影響力企業。鴻海為輝達代工旗艦AI伺服器GB200，去年其雲端與網路部門的銷售已超越消費電子部門，成為最大事業體，反映AI基礎設施需求爆炸性增長。

該公司也更深入設計與工程領域，研發液冷系統、高速連結器等專利零組件，不僅僅是扮演代工廠的角色。鴻海指出，目前在全球AI伺服器市場市占已超過四成，預料會進一步擴大市占。

全球市值最高的公司輝達，則以「巨擘」之姿擠入榜單，時代雜誌表示，作為AI領域核心的輝達，正設計支撐這波AI熱潮核心的晶片，準備在今年稍晚推出下一代AI運算平台「Vera Rubin」。

預測平台業者Kalshi，也被時代雜誌評為「顛覆者」而進榜。時代雜誌指出，一年前，Kalshi還只是市場上的新奇存在；如今，這家預測市場交易所估值已達220億美元，用戶破500萬人，並捲入一場關鍵法律攻防的核心。這場爭議將決定，針對選舉、颶風或通膨等事件走向的押注，究竟屬於金融交易，還是只是披上西裝的賭博。

這份名單共分成六大類，分別是創新者（Innovator）、顛覆者（Disruptors）、領導者（Leaders）、巨擘（Titans）、先鋒（Pioneers）及影響力獎項（Impact Awards）。

輝達 iPhone 鴻海

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