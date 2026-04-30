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MLCC龍頭村田Q1獲利超預期 AI需求爆發 股價大漲8%創新高

編譯葉亭均／綜合外電
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日本被動元件大廠村田製作所30日公布上季獲利優於分析師預期。（路透）
日本被動元件大廠村田製作所30日公布上季獲利優於分析師預期。（路透）

日本被動元件大廠村田製作所30日公布上季獲利優於分析師預期，受惠於來自AI資料中心業者的強勁需求。消息激勵村田股價一度大漲超過8%。

在截至3月止的一季，村田淨利為765.7億日圓（約4.77億美元），高於分析師平均預估的600億日圓；上季營收4606.2億日圓，同樣優於預期。

村田股價今天盤中一度勁揚8.8%，報每股5265日圓，創歷史新高，過去一年來股價已大漲超過130%。

同日，村田宣布將回購多達1500億日圓的庫藏股計畫。

村田是全球積層陶瓷電容（MLCC）供應商龍頭。這類元件對所有使用電力的裝置都不可或缺，因為它能調節電流。隨著美國超大規模雲端業者積極建設AI資料中心，對村田高階MLCC的需求大幅提升，該公司也曾表示，產能正難以追上快速成長的需求。

然而，通膨升溫、美國與伊朗衝突正推升原物料成本，對村田構成風險。投資人正施壓村田管理層調漲價格，以抵銷成本上升影響，並把握需求爆發帶來的機會。村田高層先前表示，該公司正考慮漲價，同時也在調整產線配置，以生產更多高階MLCC，並持續擴大整體產能。

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