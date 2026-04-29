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阿聯退群OPEC對亞洲是好消息？尤其這3國 專家：1國恐接力退出

編譯盧思綸／即時報導
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OPEC在奧地利維也納的總部。（美聯社）
OPEC在奧地利維也納的總部。（美聯社）

南華早報報導，阿拉伯聯合大公國政府28日表示，計畫5月退出石油輸出國家組織（OPEC），未來將依需求與市況，以有節制方式逐步提高石油產量。分析指出，阿聯一旦擺脫OPEC產量上限，實際產量可望朝每日480萬桶推進，長期產能目標則上看每日500萬桶，對仰賴石油進口的主要亞洲經濟體日本、印度、南韓是長期利多；而哈薩克可能成為下一個退出OPEC的成員國。

阿聯目前在OPEC配額限制下，每日生產約340萬桶石油。阿聯是全球第6大產油國，已探明石油儲量超過1000億桶，目標將產能擴大至每日500萬桶。

能源產業諮詢公司「睿諮得能源」（Rystad Energy）分析指出，荷莫茲海峽目前仍關閉，使阿聯退出OPEC的短期影響被油價飆升掩蓋；但一旦海峽重開，阿聯若能自由增產至每日480萬桶，將相當於全球需求1%至2%的實質供應變化。

阿聯退出OPEC不只是油市操作，也反映這個美國重要中東夥伴正展現更強戰略自主；其增產方向雖符合華府壓低油價、控制通膨的利益，但更核心的是阿聯希望擺脫OPEC配額限制，按自身長期經濟利益調整能源政策。

睿諮得能源的中東高級副總裁薩拉斯瓦特（Aditya Saraswat）指出，對日本、印度、南韓等高度依賴石油進口的亞洲經濟體而言，阿聯增產有助於長期壓低油價。不過，短期內因荷莫茲海峽關閉，亞洲煉油廠已大幅削減開工，油價仍難立即降溫。薩拉斯瓦特也認為，哈薩克可能是下一個退出OPEC的國家。

睿諮得能源警告，若OPEC開始鬆動，維持油價底線的能力將大幅削弱，亞洲也會成為波斯灣原油競爭的主要戰場。隨著石油需求接近高峰、再生能源和電動車加速發展，部分產油國可能不再優先配合限產，而是趁需求仍在時擴大產量、搶攻市占率。

日本 南韓 哈薩克

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