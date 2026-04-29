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AI漣漪擴散 這些類股是投資人追捧的新贏家

編譯黃淑玲／綜合外電
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日本被動元件大廠村田製作所的股價，本月因AI熱潮創下歷史新高。 (路透)
日本被動元件大廠村田製作所的股價，本月因AI熱潮創下歷史新高。 (路透)

過去一年人工智慧（AI）熱潮中，亞洲股市焦點多數時間集中在晶片製造商，例如台灣的台積電南韓三星電子、SK海力士等，都是公司都是AI晶片龍頭輝達（Nvidia）的關鍵供應商。由於全球晶片供不應求，已推動這些公司的股票飆升至歷史新高。

彭博資訊分析指出，投資人如今開始把目光投向更廣的AI供應生態系。因為，即使是最強大的處理器，也離不開那些較不為人知、但提供關鍵支援的重要元件。這樣的認知越來越提升，加上相關元件的需求與價格亦同步上漲，正帶動新一批的公司股價上漲。

這些新贏家主要可分為三大類： 一是積層陶瓷電容（MLCC），負責調節電子系統中電力的被動元件。二是先進晶片載板（substrate），載板將半導體與其他硬體連接。三是熱壓鍵合（TCB），這是一種將所有元件精密結合的製程技術。

例如，載板製造商台灣的欣興電子與日本的IBIDEN，在過去12個月內股價分別大漲約770%與530%。MLCC製造商南韓的三星電機與日本村田製作所，本月股價也創下歷史新高。TCB領導廠商南韓的韓美半導體，同樣股價攀抵歷史高點。這些供應鏈大多集中在亞洲，主要分布於南韓、台灣、日本與中國大陸。

推動這一切的核心，是AI基礎設施建設的強度。AI伺服器的耗電量遠高於傳統伺服器，因而產生連鎖效應：電力需求越高，就需要更多元件來管理與穩定電力。

瑞士百達資產管理資深投資經理Young Jae Lee指出，一台AI伺服器所需的MLCC數量是一般伺服器的10至15倍，約為智慧型手機的30倍。

需求激增使得供應趨緊，推升相關元件價格。三星電機本周表示，正考慮將MLCC產品價格上調最多10%。花旗集團分析師Takayuki Naito說，市場普遍預期MLCC、鋁電容及封裝載板等元件價格將走高。

Naito認為，這將有利於日本製造商，例如村田製作所與太陽誘電，公司得以採取更積極的定價策略。摩根大通的分析師上周已上調村田與太陽誘電的目標價，並表示供應吃緊的情況可能會持續一段時間。

安本投資亞洲股票投資總監Kieron Poon也提到，電容、載板與TCB的供應仍高度集中，而服務的客戶群卻快速擴大，這意味著定價權「無疑仍掌握在供應商手中」。美國銀行（BofA）全球研究韓國研究主管Simon Woo說，目前MLCC與載板的產能利用率已超過90%。

AI概念股的漣漪效應正持續擴散。除了前述這三類新標的，投資人也開始留意光學元件與技術在資料中心中的角色，相關製造商的股價已被拉抬。

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