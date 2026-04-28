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元大原油正2事件翻版？韓散戶重押原油反2產品慘賠 強制清算憂慮升高

編譯林文彬／綜合外電
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圖為南韓首爾加油站公告的汽油與柴油價格。（歐新社）
圖為南韓首爾加油站公告的汽油與柴油價格。（歐新社）

中東爆發戰爭後國際油價持續走揚，導致透過買進原油反2指數投資證券（ETN）押注油價將下跌的南韓散戶投資人虧損愈滾愈大，如今陷入幾乎不可能完整回收本金的局面，ETN被「強制清算」的憂慮也不斷升高。

南韓朝鮮日報旗下媒體Chosun Biz報導，根據韓國交易所28日公布的數據，南韓散戶在上月3日至本月27日買超的五大ETN都是反2產品，相信油價將下跌的散戶總計斥資2,300億韓元（1.5億美元）敲進這些標的。「三星彭博反2西德州中級原油期貨ETN B」最受散戶歡迎，買超金額達到1,154億韓元，「三星反2西德州中級原油期貨ETN」也吸金約513億韓元。

不幸的是，國際油價在戰爭緊張情勢降溫後仍盤旋高檔，導致這些產品虧損激增。三星彭博反2西德州中級原油期貨ETN B價格2月27日至4月28日下跌74.49%，其他四大產品跌幅介於72至75%。值得注意的是，即便反向產品價格大跌後反彈，而且下跌和上漲幅度相同，投資人也無法完整回收本金，反2產品回收門檻更高。

舉例來說，上月3日買進三星反2西德州中級原油期貨ETN的投資人，需要該ETN價格反彈257.9%才能回收本金，這在反2架構下意味國際油價需要從目前水準下跌120%，但這從數學角度來看是不可能發生的事。

ETN產品結構性風險也令投資人感到憂心，部分原油反向ETN設有在價格相對於基準價格跌破特定水準時提前清算的條款，點燃虧損進一步擴大將導致ETN瀕臨被「強制清算」的憂慮。

根據交易所法規，可能觸發提前下市的條件有三個。第一，ETN追蹤的資產價格波動，導致即時指標價值（IIV）在正規市場收盤時比前一個交易日收盤水準下跌80%以上；第二，IIV低於1,000韓元；第三，當局認為必須保護投資人。

台灣六年前曾發生類似事件，台灣首檔原油期貨槓桿指數股票型基金（ETF）元大S&P原油正2，2020年因國際油價重挫導致淨值暴跌，同年年底清算下市。

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