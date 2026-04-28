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不確定性加劇 避險基金天王籲15%資產放「這裡」：當下環境有利其表現

編譯吳孟真／綜合外電
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橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio，圖右）27日接受CNBC節目Money...
橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio，圖右）27日接受CNBC節目Money Movers訪問。（路透）

有「避險基金天王」美譽的橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，伊朗戰爭進入第九周，加劇全球不確定性，黃金應是投資人分散風險的重要資產，建議配置5%至15%的資產於此。

達里歐27日接受CNBC節目Money Movers訪問時指出，在當下瞬息萬變的世界裡，有更多交易在美元系統之外進行。隨著近期以人民幣進行的國際交易增加，加上美國動用制裁工具，以及全球貿易格局出現變化，市場對於何謂「貨幣」的認知也正在改變。

達里歐說，「我認為重要的是要理解，黃金是種貨幣」，「它是最古老的一種貨幣，也是各國央行持有的第二大準備貨幣」，第一大是美元，後面依序是歐元和日圓。他指出，黃金還有分散風險的作用，「當下環境有利黃金表現」。

根據FactSet，儘管金價走勢在伊朗戰爭爆發至今的區間內震盪不明，但目前仍較去年同段期間上漲約8%。

關於人工智慧（AI），達里歐表示，「我對AI感到無比興奮」，AI將顯著提高生產力、降低長期成本，但他也警告，這些好處可能伴隨重大的干擾，包含廣泛的職務被取代，以及貧富差距擴大。

達里歐認為，財富不均擴大，正是政策風險浮現之處。旨在重新分配累積資產的財富稅，可能在無意間引發市場動盪，因為財富通常以股票、不動產或私人投資等形式存在，個人可能會為了履行納稅義務，被迫出售部分資產以變現。

達里歐說，類似的動態在過去的市場泡沫期間也曾出現，當時對流動性的需求促使資產被拋售，進而加速市場下跌。他表示，在這樣的環境下引進財富稅，可能放大拋售壓力，成為引爆泡沫的因素。

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