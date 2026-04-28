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戰前操作邏輯回歸：AI題材吸金 交易員更青睞亞股而非美股

編譯季晶晶／綜合外電
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AI資金轉向亞洲股市，受惠估值優勢與獲利成長預期，表現暫時領先美股。圖為台股示意...
AI資金轉向亞洲股市，受惠估值優勢與獲利成長預期，表現暫時領先美股。圖為台股示意圖。（聯合報系資料照片）

隨著市場對亞洲在AI榮景中扮演核心角色的信心升溫，投資人正回到戰前操作邏輯，押注亞洲股市表現將優於美股

富達國際、野村國際財富管理，以及摩根大通策略師均重申看多亞洲，理由包括AI帶動的樂觀情緒、相對更具吸引力的估值，以及更強的獲利成長潛力。

亞股在伊朗戰事初期一度落後美股，隨後出現強勁反彈。MSCI亞太指數本月大漲14%，優於史坦普500指數的9.9%。亞洲科技重鎮展現韌性，顯示AI資本支出循環正逐步與整體景氣脫鉤，資金轉向具備明確獲利能見度的產業。

Saxo Markets首席投資策略師Charu Chanana表示，「亞洲相對美國的超前表現，正逐漸成為更具說服力的投資主軸。儘管整體總經仍缺乏明確方向，資金仍需尋找去處，而當前的選擇就是AI，亞洲仍是這波交易的核心。」

市場對亞洲持續領先的信心，也來自成長預期差距擴大。彭博數據顯示，分析師預估南韓KOSPI指數與台灣加權指數未來12個月每股盈餘將分別成長212%與58%，遠高於史坦普500指數的24%。

即便亞股已明顯上漲，整體評價仍偏低，預估本益比約14倍，低於美股的21倍。

資金面也有支撐。4月流入亞洲新興市場（不含中國）股市的外資約130億美元，朝兩年多來最大單月流入規模邁進。

企業財報進一步鞏固此一看法。受AI需求帶動，晶片製造商SK海力士、台積電和三星電子均繳出強勁成績。中國DeepSeek最新模型發布，也進一步推升市場對其技術進展的期待。

法國巴黎銀行預期，科技股動能將延續至2026年底，在獲利預測出現明顯放緩前，東北亞股市仍將維持相對強勢。

不過風險仍在。MSCI亞洲指數尚未完全收復伊朗衝突以來的跌幅，反觀史坦普500已創新高。市場同時關注亞洲對超大規模雲端業者的依賴，使這波漲勢對Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms及微軟等美國科技巨擘的財報高度敏感。

目前尚未出現投資縮手跡象。主要雲端公司持續釋出訊號，將維持對伺服器、資料中心與AI運算的投入，這也解釋投資人為何傾向忽略短期風險。

富達國際投資組合經理George Efstathopoulos表示，「北亞看起來更具優勢。美國成長仍具韌性，但資金正重新配置，從庫藏股轉向資本支出，而這些投資多流入亞洲供應鏈，例如中國中型股與南韓記憶體晶片。」

美元走弱也為亞股提供支撐。Lazard首席市場策略師Ronald Temple表示，若衝突接近尾聲，戰前趨勢如美元轉弱可能回歸，帶動非美股市表現優於美股，Invesco也持類似看法。

野村國際財富管理北亞區投資長Julia Wang指出，中期（三個月以上）來看，「隨著實體AI進入下一階段發展，亞洲因相關布局，仍有機會持續優於美國。」

美股 亞股 史坦普500

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