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伊朗傳讓步提出解封荷莫茲海峽新方案 油價漲勢收斂美股期指翻紅

編譯劉忠勇／綜合外電
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伊朗已向美國提出重啟荷莫茲海峽並結束戰爭的新提案，圖為伊朗革命衛隊海軍（IRGC...
伊朗已向美國提出重啟荷莫茲海峽並結束戰爭的新提案，圖為伊朗革命衛隊海軍（IRGC）快艇靠近貨輪「埃帕米農達號」（Epaminondas）。（美聯社）

Axios引述美國官員和兩名知情人士報導，伊朗已向美國提出重啟荷莫茲海峽並結束戰爭的新提案，內容包括延後核武談判。

Axios指出，這項由巴基斯坦居間人轉達的計畫，要求延長停火期限，以便各方能致力於永久結束戰事。至於核武談判則會排在之後，前提是美國必須先解除對荷莫茲海峽的封鎖。

報導提到，巴基斯坦負責協調的官員已將該此案呈交白宮，但目前尚不清楚美國是否有意進一步接觸。

消息發布後，美元兌多數主要貨幣隨即走低。原油價格漲幅收斂，亞洲股市則擴大漲勢，美股期指翻紅。

美伊戰爭的和談重啟努力周末一度中斷，因為美國總統川普取消了美國代表飛往巴基斯坦的預定行程，而伊朗方面則表示，只要仍受到威脅，就不會談判。

儘管4月初的停火協議大致維持，但兩國仍持續封鎖荷莫茲海峽，導致這處關鍵能源咽喉仍形同封鎖。國際能源總署（IEA）形容，這場全球約五分之一石油流量受阻的干擾，是史上最大規模的供應衝擊。

川普周六證實收到來自伊朗的新計畫，並表示在他指示代表取消前往巴基斯坦參加談判的行程後，伊朗當局隨即迅速送交了一份新提案。

「有趣的是，就在我取消行程後的 10 分鐘內，我們就收到了一份好得多的新文件，」川普告訴記者。他隨後說，伊朗「雖然讓步很多，但還不夠」。

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