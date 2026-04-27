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維權基金Palliser又出手了 這次大舉入股速睦喜 認為股價被低估

編譯劉忠勇／即時報導
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路透報導，英國維權基金Palliser Capital已大舉入股日本工廠自動化廠...
路透報導，英國維權基金Palliser Capital已大舉入股日本工廠自動化廠商速陸喜（SMC）。圖為SMC在中國的工廠。(路透)

路透報導，英國維權基金Palliser Capital已大舉入股日本工廠自動化廠商速陸喜（SMC），並主要該公司實施規模38億美元的庫藏股。

SMC主要生產晶片製造設備所需的機械零組件。Palliser在路透取得的信中指出，SMC在投資產能方面展現遠見，但認為該公司價值被低估，應專注於提升產能利用率和毛利率

這家基金在信中指出，SMC有能力在未來兩年內買回6000億日圓（約38億美元）的自家股票，並維持至少40%的穩定股利發放率。

SMC表示已收到信函，該公司將於5月14日公布財報。

隨著人工智慧（AI）投資帶動晶片產業，在供應鏈利基領域具備優勢的日本企業，也成為投資人關注的焦點。

Palliser在信中說：「隨著半導體需求轉強，加上非半導體產業復甦，SMC處優化產能利用率的良好形勢。」

SMC成立於1959年，產品包括電磁閥、驅動器和壓縮機據。這封信指出，SMC近五年來股價表現遜於同儕。SMC 1989年在台灣成立子公司，員工200人，設有斗六廠在地組裝氣壓缸，電磁閥及恆溫器，客戶包括台積電和聯電。

消息傳出後，SMC在東京掛牌股價漲幅拉大至9%，大盤東證指數（TOPIX）漲幅約0.8%。

信中指出，SMC「目前的市值和其潛在實質基本面之間顯著脫節」。

Palliser先前曾入股味精製造商味之素和衛浴設備商東陶（Toto），前者生產用於晶片封裝基板的薄膜，後者生產晶片製造過程中用於固定晶圓的靜電吸盤。

這家基金公司提出的建議有：味之素應加強揭露功能性材料事業的資訊，並調漲產品價格。

Palliser投資的其他標的還包括日本的京成電鐵和日本郵政，以及南韓的LG化學。

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