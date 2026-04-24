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天然氣恐持續緊俏 IEA報告點名「這幾國」衝擊大 台灣也入列

編譯吳孟真／綜合外電
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國際能源署（IEA）最新報告顯示，在中東衝突持續與地區性基礎設施受損持續干擾供應...
國際能源署（IEA）最新報告顯示，在中東衝突持續與地區性基礎設施受損持續干擾供應下，全球天然氣市場緊俏，預料延續至今年以後。 （歐新社）

國際能源署（IEA）最新報告顯示，在中東衝突持續與地區性基礎設施受損持續干擾供應下，全球天然氣市場緊俏，預料延續至今年以後。亞洲逾25%液化天然氣（LNG）進口取道已實質封鎖的荷莫茲海峽，預料承受更直接衝擊，以台灣、孟加拉、印度等國尤甚。

IEA在24日發布的今年第2季「天然氣市場報告」中指出，儘管新產能陸續上線，伊朗戰爭將推遲原本預計在2021-2030年下半投入運作的大量新增LNG產能。

能源貿易商Vitol Group本周稍早也警告，全球供應可能到2028年前都會受到影響。卡達此前表示，伊朗上月的攻擊，造成約17%液化產能受損，恐需長達五年才能修復。

IEA指出，儘管天然氣生產商正努力擴大供應，需求端將在市場的平衡中扮演關鍵角色，尤其是在亞洲。

初步估計顯示，中東天然氣產量自衝突爆發以來，年減約25%。經荷莫茲海峽出口的波斯灣天然氣，近九成運往亞洲，占該地區LNG進口總量的逾25%，亞洲市場因而承受更直接的衝擊。其中以台灣、孟加拉、印度和巴基斯坦，對行經該路線的供應，依賴程度尤高。

IEA數據顯示，亞洲國家2025年取道荷莫茲海峽進口的天然氣總量，中國大陸居冠，而印度、台灣、南韓和巴基斯坦。

不過，若論燃氣發電在各國電力結構中的占比，天然氣僅供應中國電力的一成不到，且該國取道荷莫茲海峽的進口天然氣，占整體進口量的比率更低；印度雖有近三成進口天然氣取道荷莫茲海峽，但不到10%的電力倚賴天然氣。相較下，台灣取道荷莫茲海峽的進口天然氣，占整體進口量約35%，且全國約一半發電量依賴天然氣。

IEA說，短期供應損失與產能成長放緩的綜合影響，恐在2026-2030年間造成約1,200億立方公尺的LNG累計供應缺口。目前關鍵進口市場的需求已經放緩，主因價格上漲、氣候回溫，以及抑制天然氣消費的措施。

IEA說，「需求端如何因應，將是平衡全球天然氣市場的關鍵」。

亞洲市場對取道荷莫茲海峽的LNG供應中斷，曝險程度更高。（來源：國際能源署202...
亞洲市場對取道荷莫茲海峽的LNG供應中斷，曝險程度更高。（來源：國際能源署2026年Q2天然氣市場報告）

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