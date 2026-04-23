我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不靠民主黨票數 共和黨通宵達旦獨力搞定ICE經費

全美高中金融教育排名…紐約2校進前10 逾十校躋身百強

買房穩贏不輸？這國房市庫存規模高達GDP 4.6倍 專家示警

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為澳洲雪梨郊區的住宅開發案。（路透）
圖為澳洲雪梨郊區的住宅開發案。（路透）

房市是澳洲經濟一大支柱，房屋庫存價值估計達到國內生產毛額4.6倍，遠高於美國的不到兩倍。澳洲最大退休金基金AustralianSuper執行長施羅德（Paul Schroder）表示，澳洲整個經濟懷抱能藉由不斷推高房價來持續創造財富的「迷思」，澳洲必須重新評估對不動產的過度依賴。

施羅德在澳洲廣播公司（ABC）新商業Podcast節目That's Business with Alan Kohler上指出，澳洲名目GDP規模為2.7兆美元，但房屋庫存價值達到12.3兆美元。相較之下，美國GDP為31.4兆美元，房屋庫存價值則是55兆美元。

施羅德表示，許多澳洲人希望住宅負擔能力提升及房價下跌，但在目前政策環境下期待這些夢想成真猶如作白日夢。施羅德說：「你聽過賭場上有一句話叫『莊家永遠是贏家』（The house always wins）嗎？我認為在金融領域和澳洲經濟環境下，「房屋」（house）永遠是贏家。」

施羅德指出，澳洲花在房屋的支出過多，生產力投資「遠遠不足」，認為澳洲需要認真討論資本配置，因為相較於經濟規模，澳洲房屋財富嚴重膨脹。施羅德強調，除非大家都認真想改變現況，否則一切都不會改變。

施羅德說：「大家是否真心希望房屋占GDP比率下降？大家是否樂見這種情況，因為我們寧願賺取資本、以及把財富轉化成可投資和能創造工作機會的事物？」

AustralianSuper管理逾370萬名澳洲人財富，資產管理規模超過4,100億美元。

世報陪您半世紀

退休金 房價 澳洲

上一則

目標相當宏大 OpenAI擬在2030年算力增至30GW

下一則

特斯拉上季財報寫6大驚奇 今年將為AI投注250億美元

延伸閱讀

加州僅紙上富貴 房價、稅負沉重 家庭民生經濟敲警鐘

加州僅紙上富貴 房價、稅負沉重 家庭民生經濟敲警鐘
年薪20萬想在灣區買房 這3件事得妥協

年薪20萬想在灣區買房 這3件事得妥協
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
巴洛阿圖買房成本 比租屋高5.6倍

巴洛阿圖買房成本 比租屋高5.6倍

熱門新聞

圖為蘋果iPhone 17 Pro。(美聯社)

傳iPhone 18 Pro價格「凍漲」 但果粉得接受一件事

2026-04-15 09:13
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉招聘台晶片工程師 給薪被指「狀況外」誘因不大

2026-04-17 21:38
蘋果公司執行長庫克。(美聯社)

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

2026-04-22 23:59
特斯拉執行長馬斯克發文稱讚自家公司的AI5晶片取得進展，已進入「投片」階段。(路透)

馬斯克宣布AI5晶片投片 發文要謝台積電卻鬧了烏龍

2026-04-15 22:06
星鏈上季用戶數與應用程式下載量同步飆增，為母公司SpaceX掛牌增色。路透

為母公司SpaceX掛牌暖身…星鏈上季用戶數飆增

2026-04-17 11:06
退休理財專家的研究指出，通膨對退休族投資組合的傷害遠甚於股市下跌。（路透）

別整天擔心股市崩盤 通膨才是退休金大殺手 專家建議你該這麼做

2026-04-20 06:30

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品
8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天
中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠