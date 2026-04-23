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以債養債 軟銀傳洽談以OpenAI持股抵押借款100億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
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軟銀創辦人孫正義大舉投資ChatGPT開發商 OpenAI，軟銀債務也不斷升高。...
軟銀創辦人孫正義大舉投資ChatGPT開發商 OpenAI，軟銀債務也不斷升高。（路透）

彭博引述知情人士報導，軟銀集團（Soft Bank）正尋求以現持有的美國人工智慧（AI）龍頭OpenAI股份作為抵押、金額達100億美元的貸款。軟銀為拓展AI領域正不斷舉債。

知情人士透露，這筆為期兩年的保證金貸款（margin loan），可讓軟銀選擇將借款期限再延長一年。所謂保證金貸款，讓企業利用股票等資產做為抵押品來借貸。

軟銀創辦人孫正義大舉投資ChatGPT開發商OpenAI，軟銀債務也不斷升高。軟銀先前已投入超過300億美元，近日又承諾對這家美國公司加碼投資300億美元。上個月，軟銀簽署了一份400億美元的貸款合約，這是該公司歷來最大規模的美元貸款案，部分資金便用於最近的後續投資。

今年3月，標普將軟銀的信用展望從「穩定」下調至「負面」，理由是投資OpenAI的風險可能會損及這家日本公司的流動性及其資產的信用品質。

近日有跡象顯示，只要價格合適，債權人仍願意提供資金給軟銀，支持這家日本集團對OpenAI的投資。

軟銀上周透過多種債券交易籌得36億美元，部分所得將專門用於償還並投資OpenAI相關的過渡貸款。這次發債包含一部分10年期美元債券，其票面利率高達8.5%，創下該公司發債的最高紀錄。

知情人士說，軟銀目前正在尋求的保證金貸款，協商中的最初利率可能比基準的擔保隔夜融資利率（SOFR）高出約425個基點；按最新的SOFR水準計算，利率約為7.88%。

軟銀對保證金貸款並不陌生。截至11月，軟銀以安謀（Arm）股份做為抵押的保證金貸款規模已擴大至200億美元。

此外，軟銀還持有T-MobileUS、英特爾（Intel）以及字節跳動（Byte Dance）等價值數十億美元的持股，必要時可減持這些股份以鞏固財務狀況。

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