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主要石油交易商估計 伊朗戰爭造成10億桶石油供應缺口

日本3月出口勁揚11.7% 中國需求助攻 中東衝突影響尚未發酵

編譯劉忠勇／綜合外電
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日本汽車對美國出口金額下降 1.6%，但出口量則成長 2.3%。（美聯社）
日本汽車對美國出口金額下降 1.6%，但出口量則成長 2.3%。（美聯社）

日本3 月出口較去年同期成長11.7%，反映中國需求回升，而中東衝突對進口的影響目前還不明顯。

財務省周三公布3 月出口總值連七個月成長，高於 2 月修正後4%的增幅，且優於分析師原估中位數11%。進口成長 10.9%，前一個月則為 10.3%。未經季節調整的貿易順差擴大至 6,670 億日圓（約 42 億美元）。

目前看來，伊朗封鎖荷莫茲海峽以及隨後引發的油價飆漲，尚未影響日本的貿易收支。原油進口量有所增加，但進口金額下降 7.3%。

農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志說：「伊朗戰火在 3 月尚未對原油進口造成負面影響。戰爭爆發時，許多油輪已出發前往日本，原油可能直到 3 月上旬至中旬才陸續抵達。」南武志說，完整的影響關鍵在於 4 月的數據。

川普總統周二宣布，將原定於周三到期的伊朗停火協議無限期延長，但兩國之間新一回合談判已破局。

日本目前並未面臨立即性的石油短缺。經濟產業省說，透過開發荷莫茲海峽以外的替代來源並動用儲油，日本今年內仍可確保充足的原油供應。

隨著農曆春節假期造成的干擾消退，中國成為推升3 月成長的主力。受晶片、電子零組件及非鐵金屬帶動，日本對中國出口成長 17.7%。

南韓周二公布4 月1-20日出口勁揚49.4%，其中對中國出口激增 70.9%；在 3 月，南韓對中國出口也成長 64.2%。同時，由於全球對人工智慧晶片的瘋狂需求，抵銷美國對伊朗戰爭引發的供應鏈不確定性，台灣 3 月對中國出口也創下歷史新高。

美國關稅的影響在數據中顯而易見。由於當局持續落實去年的貿易協議，日本對美國出口成長 3.4%，為四個月來首見成長。

日本汽車對美國出口金額下降 1.6%，但出口量則成長 2.3%，可見日本汽車製造商持續吸收關稅成本以維持市占率。電池出貨量則成長近 57%，領先各項產品增幅。

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