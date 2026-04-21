為何外資更愛台灣？ 專家點出半導體鏈一優勢狠贏南韓

台股指數持續創新高，擁有完整的半導體供應鏈優勢，成為外資青睞的市場。(歐新社)

台灣、南韓 股市今天（21日）開盤後同創新高，台股 指數一度衝破37,700點，南韓Kospi指數則突破6,300點水準。彭博資訊分析，隨著一些投資人重新布局亞洲AI投資題材，台灣正逐漸取代南韓，成為更受青睞的市場。策略師認為，這主要歸因於台灣在晶片供應鏈中的布局更為全面。

韓股今年來大漲超過50%，是全球表現最佳的主要股市，Kospi指數今天一度上漲2.2%，創下6,361.17點紀錄新高。

台灣股市今年來漲幅超過29%，在亞股中漲幅排名僅次於南韓，高於日股日經225指數的18%漲幅。

儘管台韓股市的市值規模相近，但隨著4月市場反彈大漲，台股吸引更強勁的外資買盤。根據彭博彙編數據，全球基金本月來淨買進台股達107億美元，有望創下歷來單月最大資金流入，而且遠遠超越淨流入南韓的30億美元。

彭博分析，韓股指數依然高度集中於記憶體產業，但台灣企業橫跨整個AI硬體供應鏈，從晶圓代工、先進封裝到基板與組裝，為投資人提供更廣泛的AI布局機會。在中東衝突期間，台股波動相對較小，也有助於支撐反彈，台股加權指數更是率先收復伊朗戰爭帶來的跌幅，並創下歷史新高。

位於北卡羅萊納州的資產管理公司Allspring Global Investments的投資組合經理人Gary Tan表示：「台灣在半導體價值鏈上提供更分散的投資機會，尤其是在邏輯晶片領域，使台股在投資人重新加碼AI時，成為更穩健的選擇。」他補充說，台股指數的三年夏普值（Sharpe Ratio，用來衡量風險調整後報酬的指標）比率較高，而韓股因與記憶體景氣連動，波動性較大。

在中東緊張局勢擾動市場之際，台股相較韓股表現更具韌性。3月台灣股市下跌10%，相較下，韓國Kospi指數大跌19%。儘管Kospi在4月反彈23%，但在持股一窩蜂集中、以散戶為主、槓桿比率偏高的投資結構下，市場仍維持高度波動。

滙豐控股亞洲股票策略師加格（Prerna Garg）表示：「韓國本地投資人使用槓桿的情況持續增加，值得關注。」「我們青睞台灣勝於韓國，因為我們認為台灣提供更佳的風險報酬比，尤其是在先進封裝與AI伺服器相關企業方面。」

該銀行上月已上調台股評等，以增加對亞洲AI題材的曝險，並指出台股的獲利預期仍是區域內最強勁之一。

在專業投資人布局方面，台股仍具吸引力。美銀證券4月調查顯示，亞洲基金經理人中，有45%對台股看法為加碼（overweight），相較下，僅14%對韓國持加碼觀點。

除了晶片龍頭台積電外，眾多台灣企業也深度嵌入AI供應鏈，涵蓋伺服器組裝、功率元件、晶片設計與網通設備等領域，包括台達電、聯發科、鴻海與日月光投控等公司。

瑞聯銀行董事總經理Vey-Sern Ling表示：「就長期AI投資題材而言，台灣優於韓國。」

當然，韓國Kosp指數的本益比不到台股加權指數的一半，且今年在企業獲利上修幅度方面領先亞洲市場。然而，這種折價也伴隨著潛在較大幅回檔的風險。

Allspring的Tan指出：「長期以來，邏輯晶片在半導體市場的占比高於記憶體，這一結構性優勢凸顯了台股更強的地位。」